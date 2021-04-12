TVB由曾志偉王祖藍接手改革，當然不可能「洗心革面」，由藍轉黃，也不可能突然變成另一個ViuTV。你要他們放棄傳統路線，基本上等於要科興變復必泰，是不可能的。

所以那些綜藝Show仍然是熟口熟面，但這些老套的改革背後，還是有「小亮點」，就是「自嘲」。

王祖藍扮林鄭，其實相當安全，好多人大驚小怪以為是「斗膽」的行為，錯了！我作為一個前《頭條新聞》的寫手，我一早就知道香港的政治紅線，嘲笑林鄭或者其他特區官員是「安全」的，只有一個職業是掂都不能掂、笑都不能笑，就是差佬。

你問問志偉， 難道扮差佬蛇王召妓嗎？你敢播也怕無人敢扮！藍絲小粉紅不會為林鄭護航，但卻隨時替差佬做保鑣。所以TVB扮林鄭，其實很安全；更何況惡搞的主題是「疫情」，這是非常安全的「範圍」。你試吓惡搞「國安法」或者「完善選舉」，又或者「大灣區」，那是響警號的紅線。

當然，雙標就肯定雙標。《頭條》惡搞差佬就收檔，TVB惡搞特首就可以一句「講吓笑！電視台都要緊貼民情。」

喂！大佬！我地都係講笑，點解D人又同我地咁認真呢？

但我欣賞TVB肯自嘲，居然也玩一回「食屎啦無綫」這個gag。印象中TVB過去沒有正面回應過「無綫新聞，是是旦旦」這個批評，反而今次抽自己水，食番網絡熱話（小弟也惡搞了這條片，變成「食屎啦！無飛！」宣傳最近做的《廿三樓．搞笑友》舞台劇），雖然只是一個很小的舉動，但至少他們看到了市民對TVB的批評，不會像鴕鳥般以為自己仍然好受歡迎。這點已經比林鄭強多了。

講到底，香港人要求的也只是這點「自嘲」的自知之明，還有「講吓笑」的空間和自由。