國際級大銀行，瑞士第二大銀行瑞信（Credit Suisse）宣佈第一季業績，虧損9.6億美元，投資銀行部主管及風險管理與合規部主管同時被辭職。瑞信虧本，皆因要為一個客戶Archegos撥備47億美元！

Archegos是一間家族辦公室的對沖基金，由南韓人Bill Hwang主理，因炒作美國媒體股及中國概念科技股太冒進，槓桿太高（三至四倍），在三月中碰上中概股有大調整，Archegos應付不了「補孖展」（Margin Call），曾與債款銀行開會商討，但無結果，到了3月26日星期五紐約交易所開市前，高盛已大手大手向客戶沽售中概股（即斬倉），其後摩根史丹利加入斬倉行列，大手沽售美國傳媒股，於是有關股票跌得四腳朝天，後知後覺的兩間銀行/券商分別為野村和瑞信不知是否反應慢還是認為股價會反彈，斬倉動作較慢，於是蒙受巨大損失。

按JP摩根分析師估計，與Archegos炒燶股票的相關虧損可能高達100億美元！現在已知瑞信損失47億，野村估計損失20億，三菱UFJ損失約3億美元，三者合計已損失70億美元。

Archegos據報擁資100億美元，憑借貸炒股總值300億美元，不單止用孖展方法，還使用衍生工具如認購期權，認沽期權等，通常買入認沽或認購期權（buy put、buy call），最大損失限於已出之物（買入的期權金），但是sell call sell put，收取一筆期權金入袋後，所承受的風險卻是無限大，可能輸清光，這種投機只有極專業的股市投機者或已擁有巨額股票，資金雄厚的基金才會運用，這間Archegos顯然是大賭徒。

左丁山加入做見習生的時候，已是46年前，師傅教落，謹記三個C，就是借貸客戶的Character（品格）、現金流（Cash flow）和能力（Capacity），尤以第一個C最重要，這位Bill Hwang先生是前Tiger Asia基金經理，曾因內幕交易，給香港證監會罰款，品格早知有問題，決不是銀行可以信任的對象，或許時代變了，銀行迷惑於賺取快錢和大數據，早已忘記誠信的重要，順帶也忘記了對方是否有能力和現金流！