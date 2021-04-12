看到香港各區阿布泰分店外長長的人龍，團結又振奮，香港人真可愛！

日前海關動員百人，突擊搜查25間門市及倉庫，還拘捕了男董事。當局選擇性執法，刻意打壓黃店，雙重標準，若非所有家品連鎖店貨物欠中英文標籤，一視同仁對待，就是不公平不公義的毒招——難怪市民凝聚了不滿的反彈力，齊心爆買。

我有小說在連載，須等到一個「完」字才可寫篇《小說之外》——忍不住要說說我和阿布泰某回結緣。

那是武肺疫情開始不妙，人人歇斯底里瘋搶口罩的2020年2月。晚飯後路過，見長龍輪購口罩。

那陣子777政府完全束手無策，搜購失敗原來竟要求「價低者得」，蠢到無人理，而懲教署CSI口罩往大陸送貨及向警方傾斜，連前線醫護也照顧不了。千人冒着寒風冷雨排隊紮營輪口罩，時價炒到三、四百元一盒……

當時，阿布泰從泰國「撲」得口罩500萬片，是早期造福市民的良心商家，除了送贈，以接近成本價出售，因供應不足只能「打游擊」500份。

我從沒如此幸運，在隊尾得到「498」籌，末二人飛奔趕至，「已截龍」招牌出現了。排了近一小時，當時10個藍色口罩只售10元——感動不已。那時我也撲到些，夠用，揹包常備10個送人，這下可好，一大叠。附近街市、超市晚上有些拾紙皮婆婆，老人們一個口罩用幾日，收到後很開心，我也很開心。

如今口罩充斥市面也很便宜，色彩繽紛設計時尚，但，沒忘記那「困難期」阿布泰的心意！