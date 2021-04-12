間或上YouTube聽四方八面KOL解說時政，當中某些確具獨立見解真知灼見，其餘不過濫竽充數、反芻新聞屎。

言論自由各說各話便算了，卻不時聽到KOL互「片」，指摘「友台」如何目不識丁，戲稱人家KeLoLo；不同政見猶自可，互片的對象經常政見相同，非常搞嘢！

某KeLoLo講哈里仔梅妃八卦，涉及皇孫威廉及哈里曾入讀之Eton College 伊頓公學，比較剛離世皇夫菲臘親王及皇儲查理斯中學畢業於 Gordonstoun School高登斯頓學校；愈聽愈不是味兒，知少少扮代表溢於言表，也及批評威廉王子及劍橋公爵夫人Kate Middleton母校，蘇格蘭 St Andrew’s不入流……What The Fxxx，如此見識水平真他媽的不入流！

Gordonstoun歷史不長，創校於1937年，由菲臘親王姐夫家族Berthold, Margrave of Baden擁有，創辦人Kurt Hahn因恐懼上世紀三十年代納粹黨興起，身為猶太人免招殺身之禍，逃亡到蘇格蘭所創建。歷史雖然難與英皇亨利第六於1440年創辦，擁有相信世上至多著名畢業生的伊頓公學匹配；但co-ed體制與刻苦前衛訓練風格，深受於此畢業的親王高度評價，在女皇及皇太后極力反對下，為洗脫懦弱查理斯裙腳仔習氣毅然送進母校，望其練就一身硬朗……卻經常受到其他學生（全男校）欺凌，查理斯不領父親望子成龍之情，視為一生最大遺憾之一；與前妻戴安娜義無反顧將威廉與哈里送進他們外祖父、舅父甚至好幾代先祖史賓沙伯爵們曾入讀的伊頓公學。

KeLoLo批評伊頓公學不入流，理據在於威廉與哈里的祖父及父親皆畢業於 Gordonstoun，引發認定為皇室人員入讀的傳統首選⋯⋯

嘩，咁都得？唔好玩嘢啦！

菲臘當年雖然希臘王子，其實父親只是皇爺而非正印，希臘並非富有強國，縱使正印皇儲都過晒氣，更是逃亡海外的落難皇室，為慳錢先入讀姐夫家業，再為慳錢，由菲臘舅父蒙巴頓勳爵送進學費稍遜，新創校不久Gordonstoun。如非菲臘花花公子父親，希臘及丹麥王子Andrew逃亡海外依賴皇親國戚財政資助，「自己都唔夠洗」的情況下，定必被送進Eton而非Gordonstoun。

學嘢啦，KeLoLo！

逢星期一至三刊登

電郵：chiuou@gmail.com