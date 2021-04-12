人生苦短，我沒時間看TVB新綜藝節目，只是看蘋果報道得知，又是王祖藍扮女人那種過時胡鬧。如果尷尬會痛，表演者應該休克。當然，TVB也不是完全沒給香港人帶來娛樂，例如高層曾志偉和大股東黎瑞剛就好好笑。

曾志偉大言炎炎說收視沒壓力，更踩ViuTV「得四點收視」 。21世紀20年代吹噓收視點，就像西方列強船堅炮利的清末，吹奏義和團刀槍不入一樣可笑。大台高層以為現實世界，仍滯留在一家大細擔凳仔坐定定，晚晚追看《家變》《狂潮》的時代嗎？ 以為今天仍是《流氓大亨》大結局，全屋苑都會響起〈婚紗背後〉的1986年嗎？

今天大眾的看劇習慣跟上世紀截然不同，年輕人可隨時上網煲十幾廿集，顯示「黃金時段」多少公公婆婆看電視的收視點，參考價值早已大跌。Viu收視點低於TVB，相信主因是觀眾類型不同：看Viu的人並非定時定候開電視的長者（其實我認識的長者多數都不看TVB），所以收視點反映不到這批觀眾，倒是網絡流量才日益重要。

當然我們不要忘記，電視台是盤生意，有收視無廣告，TVB就流血不止，也是死路一條。有見及此，TVB大股東，有「中國梅鐸」之稱的共產黨員黎瑞剛，最近就公開大吐苦水，表示網民在討論區發起抵制廣告商行動，損害了公司收益，更披露有些本來投放逾千萬元廣告費的大客，突然將廣告開支「歸零」。

「中國梅鐸」指出，針對廣告商的行為屬違法，希望政府採取措施阻止。黎瑞剛這個高明的建議，就比他的電視台綜藝節目惹笑得多了。本人鄭重呼籲各位網民，只要你是有良知的，應該立刻支持響應黎瑞剛，趕快要求特區政府立法禁止抵制TVB廣告商！

曾國衛不講修例禁止呼籲投白票，根本沒有人想起可以投白票；海關不選擇性向阿布泰執法，也沒有人想起要排隊懲罰阿布泰。既然「中國梅鐸」開到聲，叫政府出手禁止呼籲抵制廣告商，有正義感的香港人都應該全力支持，推到佢立法為止！TVB有這種高層，根本不需要敵人。