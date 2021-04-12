可恨之人與事，總有可憐之處，撿到槍，替對手增加子彈，可憐更可笑。僅能憑爆買洩盡一口烏氣，爽到想笑，又何嘗不可悲，好在可悲之事，可見香港人可愛之處。

可愛總帶點天真，於是也有可怖之人，跟我以陰謀論解剖黃人撐黃店，有點天真，有時幼稚，上了商人本色當，借用黃色當宣傳。

我只笑說：天真有什麼不好？拆開來就是天生真率，假盛世中，千金也難買真性情。

可怖之人問：怎麼知道那些名列「黃」店，有沒有藉這次事件，消費阿布泰提高知名度？例如，真的只是舉例而已，例如那間撐阿布泰的理髮店，免費送焗油送什麼的，即使有七分真心，另外三分也可以是普遍營商手法。免費試用，同時也借用黃絲真誠，拉顧客過來，連贈券都省去印刷費，是絕佳免費宣傳機會。有第一次免費，就可能有下次回頭光顧，建立習慣性消費。

我笑得更大聲回他：就算是給消費好了，黃色消費者至少因此享受了免費服務，會不會回頭有下次，就看值不值得，黃絲一回頭，已是精明消費者之身。你一向不懷疑黃店門檻太低，再質疑僅憑政治取態，敵不過自由經濟消費原則，不能持久，甚至違反經濟學市場邏輯。

最初港官與建制學者同時發表高論，也跟你所說同調。可惜，有更多經濟學者，更早已有更多更嚴謹的學術論文，探討顏色經濟圈來龍去脈。用消費力去表態、爭取社會變革，可以追溯到南非黑人抵制白色經濟圈，對白人政府統治構成壓力。

這次阿布泰狂潮，雖然不可能「完善」市長的嘴臉、改變教育局長嚴控教師的決心，用市場抗爭表態總算超標達成。至於黃店是正黃色還是藍底跟淺黃兩溝，變成青店，哈哈哈，這個就不必操心。黃色茶餐廳鬧出假黃真青澀事件，也不只一兩宗，先不管店東大喊冤枉是否實情，是否出於黃色內鬨，可見黃人沒有放棄監察者任務。

至於違反經濟學市場邏輯，哈哈哈，你剛才所說知名度不高黃店，以商人本色消費阿布泰消費者，這不是正好合乎市場邏輯？黃絲不是港豬，非典型舊香港人，也不會失去香港精神：靈活中有原則、精明中有愛心，如水流動應對新常態，自然更會辨認新黃店。

對任何事情先保持懷疑，應該的，什麼也可以不相信，但我堅定相信香港人的智慧與堅韌。

可畏之人說：好，也不是沒道理，不過疑惑太多，先讓我想一下，明天跟你再談。

我說：好，那就明天見吧。