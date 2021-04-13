The Crown內容多少真？多少假？以百姓眼中如煙似霧的傳說撰寫，吸引。以大眾先入為主的認知作基礎，加入「想知多少少」野史情節，看得如醉如痴；說服力比戇誇誇哈里加戲屎梅根與奧花對話來得吸引。反正都是戲，The Crown無論劇情、人物、正史野史、佈景外景、服裝配音⋯⋯精益求精，間或杜撰，雖假猶榮！

上心情節無關戴安娜與查理斯，數十年生前死後大龍鳳，不及親王母親愛麗絲；維多利亞女王外曾孫女生於溫莎堡，死於白金漢宮，葬於耶路撒冷Mary of Magdalene教堂，德國公主曾經希臘王妃，被王孫丈夫遺棄，久住精神病院，出家當修女，終與王夫幼子團聚，回英渡餘生。這情節也觸及女王獨女，勤奮冷面公主安妮（公主跟查理斯前情婦現妻卡美拉的前夫曾有一腿，冷面背後原來情、義、性、慾俱備，大快人心。）

以出身王家愛麗絲走過人間一切疾苦，反映落難王孫金碧輝煌背後的落寞，猶似張愛玲筆下殘破錦衣棉襖裏的一粒蝨子，好一位王室窮親戚，那麼幾章情節，構建精彩對照，印象難忘。

菲臘離開德國Salem學校，前往蘇格蘭Gordonstoun繼續升學，造就舅父蒙巴頓勳爵排除「外國人」，「隱藏的納粹黨人」等敏感萬難，最終坐上雖然唔易做王夫寶座。

維多利亞女王以還，溫莎族人含德國血統比英國還要多，當菲臘仍是少年王子，雖則名義掛上希臘與丹麥，但三名姐姐下嫁皆為德國土王貴族，在父親遷居蒙地卡羅，母親長居精神病院，只好寄人籬下，落難於德國，入讀其一姐夫 Berthold家族名下學校Salem。有趣是Salem原創辦人/校長，猶太人Kurt Hahn為走避納粹種族迫害，逃到蘇格蘭，創辦Gordonstoun學校，菲臘並未留在德國坐享王親國戚現成，離開德國入讀剛落成的 Gordonstoun，此一決定，改變何止他的一生？也是溫莎王朝的前途。

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