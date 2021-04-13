請問林鄭，要打針定要堂食，這算是一道選擇題嗎？

不論政治立場，純粹考慮自身安全，即使是藍絲，也不會為了堂食而甘冒生命之險吧？科興安全成疑，有人喪命，有人面癱，政府專家一句「與科興無直接關係」並不能令巿民釋疑，一個稍有良知和責任感的政府，此時此刻應該做的，是喝停疫苗注射，完完全全找出十幾個針後死亡的注射者的確切死因。

世上怎麼會有這樣一個政府，不去尋找注射者死亡的死因，反而用盡方法去逼民眾繼續做白老鼠，視人命為何物？若有人為了堂食，或者為了開工而打針出事，死者家屬是不是要把林鄭告上法庭？

而且疫苗指引寫得清清楚楚，並非所有的人都適合注射，那麼指引上面列明不適宜注射的人怎麼辦？這些人如果在食肆工作，是必須不顧一切去打針，還是炒老闆魷魚？做老闆的，又有沒有話事權繼續聘請不適合打針的夥計？

還有安心出行，是要有智能手機才可以安裝的，一個月入四十幾萬的廢物認為每個人都有能力購買智能手機並支付昂貴的上網費嗎？香港有哪條法律寫明香港人必須人手一部智能手機？

沒有智能手機、無法注射疫苗或不敢注射疫苗的人，從此是不是被邊緣化，或者被軟禁家中？還是以違反「國安法」捕捉？

這哪是甚麼防疫措施？分明就是賭博，惡賭全港食肆會不會從此執笠。