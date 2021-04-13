大陸曾經的「輿論監督」節目，《焦點訪談》出了一部書，叫《焦點訪談紅皮書》，其中一個章節，就是揭示，官媒如何把握分寸，令批評時政的節目可以過到「黨的審查」而順利出街，不怕抽起要追回製作人的薪金。畢竟，連大陸也不會發生的糗事，香港還是不要創先河吧。

書中提到﹕視點要正面、分寸要把握、出街時機要計算。

視點。書中舉例，2001年3月，石家莊發生了一宗特大爆炸案，是當年相當轟動的刑事犯罪案件。當時地方政府不願媒體大肆報導，對所有採訪亮起紅燈。結果，《焦點訪談》找了一個非常正面的角度跟進，不報導死傷慘烈、不報導兇手的殘忍，不報導人民恐慌，卻是用了「多行不義必自斃」的角度作輿論引導，最後成功以《天網恢恢罪難逃》作題目，獨家完成了新聞採訪。

學到了嗎？你要報導721？可以可以，但不要追查白衣人的身份了，要正面D，來一個「多行不義必自斃」，公安一定會捉到黑衣暴徒歸案。保證條片出到街。

分寸。有一集講街邊流浪童問題，節目組認為如果全面呈現流浪兒童慘況，只會令社會呈現失望氣氛，應該適可而止。於是「分寸」之下，除了反映悲慘情況，又分析家庭背景成因，最重要包一個「黨如何有完善政策協助流浪街童」。

學到了嗎？你要講有線中國組，講傳媒生存慘況，不能講太多太全面，要分析佢哋自己家庭背景八字星座有無影響佢條路咁難行，再包底講特區政府一向尊重包容多元角度保障新聞自由，咁就一定出到街，好過搵藍媒扮平衡。

時機。節目組有一集揭露了工廠剝削童工，本來萬事俱備可以出街，但編輯發現，當時聯合國正在日內瓦開人權會議，有西方代表譴責中國侵犯人權，包括使用童工。節目組認為，此時播出這個工廠剝奪童工個案，會被外國勢力利用，所以當機立斷，暫緩不出街﹗

學到了嗎？在西方全面圍堵祖國的大形勢下，任何提供彈藥予外國的節目題材，全部夷平…不，持平！