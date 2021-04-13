英皇夫高壽逝世，英國各大報紙一改平時喜歡捉老頭兒錯處、挑剔的習慣，一律好言報道，善意盡現，原來「死者為大」也不是中國人才有的「美德」。到了這時候，傳媒也是要顯示「良心」和「人性」的，畢竟他們的許多讀者都跑去白金漢宮門口獻花。

比較有趣的一段新聞是太平洋上島國瓦努阿圖的土著們崇拜的神仙之中，原來有老皇夫的份，家家供奉其照片，祈求他保佑香蕉和木薯的收成。土人拜皇夫不是貪其高大靚仔，而是「有根有據」，說他本是當地山神的兒子，投胎人世及遠渡重洋在英國娶了個有錢有權的女人，法力更大了。反正信者得救，說不定也靈驗。畢竟皇夫在世之時，每年都會寄禮物去瓦努阿圖，照中國人的說法，這不正是因為老皇夫「心繫祖國」嗎？

瓦努阿圖風光如畫，土人純樸，最現代化的舉措，是某年拍了一條人間仙境般的廣告片，以發護照為誘來香港招收投資移民，結果好像成功率不高。這次皇夫仙逝，小島頓失神仙，島民徬徨，據說正在英皇室裏尋覓替代者來保佑他們的香蕉和木薯。我替他們看了一下皇室成員名單，最合適者，非遠走美國的哈利王子夫人梅根莫屬，以其長相氣質擔此重任，既毫無違和感，且一定比老皇夫更有愛心誠意，不但香蕉、木薯長得好，連海水都會特別清澈。梅根反正也不去參加老皇夫喪禮了——這是她善解人意之處，省得她一出場，老頭兒從棺材裏跳起來——閒着也是閒着，倒不如飛去太平洋小島做神仙，為英聯邦子民保蕉護薯，並誕下王子，從此愉快地生活下去。