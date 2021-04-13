細閱黎智英回同事信，好像是第一次看見他筆跡，那行書運筆行氣，看出來是有功底的。難怪有次在台灣他陽明山家裏，跟張大春吃飯，張生跟我談寫書法之樂，黎生也聊得投入歡暢。

本來還相約原班人馬下次再談寫字之道，在想過與沒想到之間，一回頭，真的只能見字如晤。見字如會晤，在這裏意思是禁不住回想黎生過去今日；自十二歲來港為謀生存而忙，沒忘了自修英語，生存下來，也沒忘記生活之道──會品嚐書畫，即培養美學品味，有藝術的生活，也擁有生活的藝術。

黎生面對超級逆境，一副「也無風雨也無晴」的心態，除了堅實宗教信仰，藝術豐滿了精神力量，也會累積成讓人內心澄明淡定的養分。

黎生自述「生活一切安心，平靜，看書、念經和祈禱，是我每天的程序、每天做運動、吃得不錯、睡得好，心情除了想念家人時有點低落，都是愉快的，請同事放心。」

這顆定心丸，自平常心而觀之，則籠外之人莫非如此。光是安心、平靜，多少人越想安心越心難安，生活奢華之人，心境平靜才是買不到的奢侈品。看書，對，看書既解剖現實，又讓人遠離即時現實，敢問在外面又有幾人每天閱讀，珍惜跟古今最有智慧的人交流機會？

吃得不錯，睡得好，這不正是千千萬萬、有事沒事的人，平日用來互相問候，互相鼓勵的口頭語，一追再追生活最基本需要，但有多少人求之而不可得。

以上說來風涼，細想則帶蒼涼。自同理心而觀之，則黎生言行又何以致之。囚牢生涯，只要設身處地想，就是另一回事。那是給同事的定心丸，黎生內心少不免的起伏無人知。

蘇東坡在貧困貶謫之旅中，寫信給弟弟說，買不起羊肉，唯羊骨沒人要，煮熟後吸啜乃人間美食，並吩咐別讓政敵知道。如此豁達讓弟弟放心，怎麼看都帶自嘲嘲人。黎生之淡定，如得其情，亦悲歡交集：安心，我不知審判監禁他的人安心否，平靜否，更不知諸位高官吃得不錯之餘，晚上睡得可好。

別告訴他們除了想念家人，心情都是愉快的，恐防他們羨慕妒忌恨。黎生掛念家人，探望之時該想，無愧於有這樣的父親，其他人嘛，子女面對父親，亦不知幾人有此感覺。唯望黎生每天做運動，也包括情緒運動，堅強中有個軟弱的出口，這也是蘋果同事以至香港人能持續下去保重再保重之道。