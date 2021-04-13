特區行政長官不滿疫苗接種率偏低，費盡心思要香港市民就範打針，觀其性情，為了跑數她是幾盡都做得出的，大家不要心存幻想，以為政府會有什麼底線。當然，接種疫苗本身不是壞事，但也不能強迫，尤其不能侵犯中國人的尊嚴。你可能問，疫苗接種關中國人尊嚴什麼事呢？我用數據答你。

林鄭月娥說香港接種率僅8%，是偏低，歸咎「假消息」令市民裹足不前。但中國大陸的疫苗接種率一樣偏低，截至三月底僅過7%，比香港更低。如果我是記者，一定當場質詢她：「您是否認為中國大陸在習近平主席的領導下，也是充斥假消息的國家呢？如果不是，請問行政長官怎樣評價和解釋內地的接種率偏低？」

這時候，行政長官應該推說各地情況不同，她不會評論內地狀況。然而我也可以追問：「退一萬步，就算真的有假消息，令市民對疫苗失去信心，但政府沒有公信力闢謠，說到底，又是不是您這個行政長官的缺失呢？」林鄭會怎樣答我不知道，但問完寫這兩條理所當然的問題，我頗肯定記者將被標籤為「黑記」。

大陸之外，讓我多給一項數據：在台灣，牛津疫苗於3月22日開打，共有31萬劑疫苗，截至4月9日，只有不足22,000人接種，施打數不到疫苗到貨量一成。台灣政府有民主基礎，認受性甚高，台灣人也沒有「誘因」搞對抗，惡意打政府的臉，為什麼接種率仍然這樣低呢？

比起歐美國家，兩岸三地華人對於接種疫苗，態度都明顯猶豫謹慎得多，可見華人接種率偏低，根本是文化差異。在華人社會，要總結民眾對疫苗的態度，就是「中國人不打這一針」！中國人素來不是愛冒險的民族，所以風水靈穴的原型也是女性生殖器，反映中國人自古以來就有縮回母胎得到保護的原始慾望。「君子不立危牆之下」， 自然也不打危險的針。

林鄭月娥應該尊重中國文化習性，不該強人所難。何況現在的做法，也遠不足夠成為接種「誘因」。我誠懇給特首一個建議：如果您承諾接種人數破200萬就直播食屎，十日之內達標應該不是夢。