在網上時見宣傳：

「2021初夏必敗！」

「時尚OL必敗單品！」

「我的必敗推薦」

台灣或是大陸都愛用，香港反而少見少說──但以行動表現。

所謂「必敗」，與勝敗無關，指「必buy」，「非買不可」，是個同音雙關語，港人謂「食字」。而「敗」也有「敗家」之喻：「走！敗家去！」

不過，「必買」和「必敗」是不同的──「阿布泰必買」不同「阿布泰必敗」：這是心理上的差別。

看全港各區連日有市民大排長龍狠狠「懲罰」被海關針對性打壓的阿布泰，當局對其他同樣欠中英文警告標籤的藍店睜一眼閉一眼沒行動，雙重標準令市民化悲憤、不滿為購買慾，爆買令貨架清空，收銀員收錢收到手軟。即使消防員又來用軟尺量度店外通道寬度，加強打壓，熱血人龍仍不斷。

香港人真黐線！在4月某一些日子，由四面八方湧向各分店，花上一至數小時耐心排隊，一人一個膠籃或紙皮箱，放滿貨品等候付款，長龍排至商場外、街角、樓梯……沒人偷竊走數，為了「支持」，團結就是力量。

所以，「必買」是很喜歡很想買，非買不可以圓心願；但「必敗」，這些東西已有，無實際考量也非必需品，一時用不着──但我們必須花這個錢，義無反顧，當然也不可能「敗家」，比喻「為撐你敗家也在所不惜」，悲壯、激情！

零食、足貼、面膜、香茅驅蚊水、生薑青草膏、眼線筆、椰青、茶葉（加班蘭煮的紅茶特別好喝！）、凍肉、啤酒、香精油、鴨血、拌麵、肉鬆飯乾、鹹蛋黃薯片……你敗了沒？