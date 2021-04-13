時常幫襯的日本公司推出夏季預約，兩性適用的腳趾鴛鴦人字拖漂亮極了，雖然明知今年去海灘親吻陽光的希望十分渺茫，很可能得物無所用，還是從善如流，以火山孝子手勢第一時間訂購兩雙。隔二十四小時心癢癢上網站巡視，嘩，粉紅色的一款已經全部售罄，真是快過林鄭打科興，可見世界各地不同年齡的少女數目有幾多，來遲半步卡娃兒新品一件不剩。此群組對粉紅的偏愛，是個永遠無法解釋的謎，放諸四海皆準的「一白遮三醜」，恐怕石器時代就在他們的共榮圈起了顏色革命（對，是「他們」，因為包括男性），任何東西一踏進色階那一層便自動和美麗掛勾，哪管實物是玫瑰、河津櫻、咳藥水抑或半熟的花腩肉，總之略懂法語的循例把依蒂皮雅芙首本名曲《粉紅色的一生》唱成國歌，退而求其次，尚有姬絲鍾士的英語版和陳百強的粵語版。

少女族另一共同特徵是露腿，盛夏固然由朝到晚奉旨打出賴以行走江湖的部位，隆冬也不計較氣溫降至零下，我行我素照露如儀。這方面近年最廣為人知的表表者，當然是年屆七十的葉劉，重口味直佬認為阿姨養眼，心靈脆弱的其他人覺得阿婆刺眼，她都一於好少理，天天努力示範老當益壯。不遑多讓的是某劇場天才神童，可惜養在小圈子，不在普羅大眾視野以內，不折不扣暴殄天物。別誤會，我並非躲在一角虎視眈眈的殭屍粉，只是蒙香港國際電影節不棄，周不時傳來活動訊息，今屆焦點人物關導演「叨在同志」，自然額外留意，不料就此領嘢：該煨，神童主持對談，居然風雨不改短褲上陣！