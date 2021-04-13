M+博物館因藏有藝術家艾未未一幅對天安門舉中指的照片，最近飽受批鬥。或曰同一輯作品也有中指對準美國白宮以及瑞士伯恩聯邦國會的照片，無非蔑視權貴的表現；批鬥發起人容海恩回答說：「不尊敬自己國家，固然不應該；不尊重其他國家，也不應該。」容海恩把權貴當做「國家」，不但自己心盲，還要他人同樣心盲。

據容海恩那樣的邏輯，則對日本侵華政府總部舉中指要問罪，對希特勒官邸舉中指要問罪，對伊斯蘭國大本營舉中指也要問罪。因為掌權者等於國家，一律應該尊敬。一千一百年前，杜牧寫過一篇《阿房宮賦》，痛斥秦始皇「使天下之人，不敢言而敢怒。獨夫之心，日益驕固」，那等於對阿房宮舉中指，等於「不尊敬中國」，要不要鞭杜牧之屍，盡焚這個受美帝指使的漢奸作品。

還有個什麼香港政研會，望風承旨，批鬥M+說：「藝術也不可以違法。歐洲就沒有博物館會展出頌揚納粹德國的作品。」納粹德國的確有不少宣揚納粹黨的圖畫、照片等，但將之比擬艾未未作品，是把官家宣傳與私人創作混為一談，有心炫人目耳。而且他們不應反對納粹德國宣傳品展出，畢竟任何「國家」都應「尊重」啊。

M+假如害怕批鬥，以後就只展出頌揚新中國的作品好了。大躍進、文革等期間，有不少「毛主席揮手，我前進」的喜氣洋洋圖畫可用。