大才子陶傑見多識廣，世界大事盡在心中，絕非一般藍絲黃絲可比，其KOL地位，無可挑戰！才子最近費神講KOL劉細良賣樓一事，在4月7日專欄筆鋒一轉，竟然點名左丁山就那事件講幾句，不敢不從。

其實記者X係後輩，對劉細良背景不大清楚，也曾以此提問，左丁山同佢講過：劉細良係新亞歷史系師弟，畢業30幾年，最初幫民主黨工作，人工唔會高得去邊，但後來入咗壹週刊係副老總級，肥佬黎素來出手豪爽，屈穎妍潘麗瓊曾得益不少，劉細良亦不例外。壹仔全盛時期薪水高，花紅多，細良太太又係壹仔廣告部高層，花紅更加豐厚，所以佢兩公婆在2006年以1230萬買雲峯大廈，首期30%，應該出得起啫！後來細良入咗政府做中央政策組智囊，十幾萬一個月，供樓冇問題之至。今年層樓升值至4300萬以上，乃市場增值，以此罵細良之人，乃憎人富貴厭人窮之小器鬼，睬佢哋都儍！

左丁山冇同細良見面，已有八九年，知佢在唐英年競選特首輸咗畀梁振英之後，就離開政府，搞出版，寫稿及後來做YouTube KOL。佢嘅網上講談，左丁山其實未曾睇過，聽佢一啲fans講，每個節目好長時間，左丁山最怕，故此絕少睇YouTube清談，也不知甚麼是課金，對細良營商手法，無以置評。不過又冇人揸支槍指住你要你睇細良或是蕭若元，如果要課金，完全出於自願，所以文匯報指有啲網民話細良嘅網台（城寨）掠水，如有此等網民，與井底蛙並無不同。

左丁山記得自由行在2004年初起，04年樓市開始自03年低位大升，但在06年有一段時間出現獲利盤，樓價短暫回落，嗰陣時細良用千三萬應該可以買到禮頓山千四呎，升值仲快㖭。佢買嘅天后廟道雲峯大廈係起碼四十幾年舊樓，但擁有維港景，06年後期樓價已經反彈，尤其是香港島區升值最犀利。一位新亞師弟當年嫌西環寶翠園實用面積細，唔買九百呎單位，改而買新界區千六呎單位，至今新界樓升值大落後，價錢比寶翠園低好多，佢都嘆痛失良機。細良今天趁升值賣樓移民，理所當然，飲水思源，要多謝肥佬黎及曾蔭權政府，唔係多謝啲YouTube課金。