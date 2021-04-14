在西方抵制所謂新疆血棉聲中，唯無印良品聲明，會繼續採用新疆棉花。

敢清脆得如此孤高，因為這家叫做Muji。

然而，Why not？在全球化濁流滔天的亂世，拒不參與，無印良品有這樣的license。

在亞洲內陸某地，出產違反人權的血棉與否，是西方一手製造的「全球化」（Globalisation）與最大的世界工廠之間產生的一點點政治摩擦，日本貨的生產線雖然有一部份也上了這列火車，但這個國家好像阿嘉泰克莉絲媞（Agatha Christie）的偵探小說——東方快車的某一節車廂裏，清晨發現一具屍體，身上插了一把刀，列車引起一陣喧噪，列車長、偵探波瓦洛和若干好事的乘客在甬道上奔來走去，獨在一個包廂裏，一個貌似伊恩麥凱倫（Ian McKellen）的紳士，穿一套Savile Row戴維斯父子裁縫精於cuttings的西裝，一份泰晤士報，一隻煙斗，高山仰止般的波紋不驚，偶爾遠眺窗外的藍天白雲。這位高人以前曾經入伍，去南非參與過波爾戰爭，家族在印度有棉織品生意。火車出了謀殺案，Crisis？What crisis？他連眼皮也沒抬一下。

列車上何人混了上來，這種人是何德性，該高人一清二楚。在餐車他也不合群。但在布局上他是一名重要的人物。無印良品不參與任何制裁，這一點，外國市場顧客都幸福地表示理解。

因為這個品牌，與其背後的民族，品質與眾不同。只一條洗面毛巾，包裝精美，說明文字這樣寫：Uneven pile with jacquard finishing. An adequate volume and refreshing touch are its features.幾句溫柔的叮嚀，剛剛好，真語重心長。

啊，據說創辦人信仰共產主義。So intriguing。真的嗎？不過以日共之今日，與赤軍那個一度瘋狂的年代已經割裂。我認識的一個留學日本的文青港女，多年前告訴我：她不介意全人類進入共產主義，條件是Strictly，只要是日共統治全球即可。

如此深沉的人生美學，真是無可救藥。然而當你打開衣櫃，發現這些年，天涼好個秋似地，Muji不知不覺已經佔據了你的Wardrobe近三份一領土，其餘才是Gucci衣裙、Chloé襯衣和Hermès圍巾。

於世間的紛擾喧吠概不答理，是幾許的智慧。當你失戀之後獨自在冬日的北海道乘火車經過羊蹄山，凝視過窗外的一片雪原，你才會明白阿嘉泰小說裏一角落的那個人。