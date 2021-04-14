以色列駐港領事館搞了個「以遊未盡」攝影比賽，讓去過以色列旅行的朋友，把旅途中拍的照片展示出來。眼下旅行無望，旅行的回憶都在網上，都在照片之中。睹物思人，看照片憶旅途。像以色列這樣的地方，到處都是故事，觸手便是歷史，拍出來的照片都非常好看，到那裏，一次兩次只能走馬觀花，真的意猶未盡。

這兩天在看英國歷史學家Simon Schama寫的《猶太人》（The Story of the Jews），細述猶太人和猶太聖經的來歷，追根尋源，非常引人入勝。回想當初去以色列旅行之前做功課，看了Simon Sebag Montefiore的《耶路撒冷三千年》（Jerusalem: The Biography）和Scott Anderson的《阿拉伯的勞倫斯》（Lawrence in Arabia），這兩本書，前者記了三大宗教的起源和猶太人的歷史以及對西方文明史的影響，後者通過四個不同陣營的年青情報人員，勾勒了一九四八年猶太人復國之前的中東風起雲湧的變革，二書互補，讀完之後去以色列旅行，書本上的記載都在身邊出現，從地理到宗教到種族矛盾，都覺得十分熟悉，所見所聞也似曾相識。

如今這一本《猶太人》則是更詳細地講猶太人的歷史，從文字到宗教，旁徵博引，十分詳盡，同時也印證於聖經，看看聖經的記載中，哪些是史實，哪些又是沒有根據的虛構，為什麼會有這些虛構，諸如此類，神理人性都說得清楚，莊諧並重，條理分明，正好又為上述兩書補了許多資料，看完對以色列這個猶太國更加了解，還可以印證旅途所遇，覺得更有意思。對猶太民族的了解又加深了一層，如下次有機會再去旅行，相信更加有趣。