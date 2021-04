以色列駐港領事館搞了個「以遊未盡」攝影比賽,讓去過以色列旅行的朋友,把旅途中拍的照片展示出來。眼下旅行無望,旅行的回憶都在網上,都在照片之中。睹物思人,看照片憶旅途。像以色列這樣的地方,到處都是故事,觸手便是歷史,拍出來的照片都非常好看,到那裏,一次兩次只能走馬觀花,真的意猶未盡。

這兩天在看英國歷史學家Simon Schama寫的《猶太人》(The Story of the Jews),細述猶太人和猶太聖經的來歷,追根尋源,非常引人入勝。回想當初去以色列旅行之前做功課,看了Simon Sebag Montefiore的《耶路撒冷三千年》(Jerusalem: The Biography)和Scott Anderson的《阿拉伯的勞倫斯》(Lawrence in Arabia),這兩本書,前者記了三大宗教的起源和猶太人的歷史以及對西方文明史的影響,後者通過四個不同陣營的年青情報人員,勾勒了一九四八年猶太人復國之前的中東風起雲湧的變革,二書互補,讀完之後去以色列旅行,書本上的記載都在身邊出現,從地理到宗教到種族矛盾,都覺得十分熟悉,所見所聞也似曾相識。

如今這一本《猶太人》則是更詳細地講猶太人的歷史,從文字到宗教,旁徵博引,十分詳盡,同時也印證於聖經,看看聖經的記載中,哪些是史實,哪些又是沒有根據的虛構,為什麼會有這些虛構,諸如此類,神理人性都說得清楚,莊諧並重,條理分明,正好又為上述兩書補了許多資料,看完對以色列這個猶太國更加了解,還可以印證旅途所遇,覺得更有意思。對猶太民族的了解又加深了一層,如下次有機會再去旅行,相信更加有趣。