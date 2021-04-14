本港疫情尚未受控，林鄭突然宣佈除了放寬「回港易」至居於中國港人外，更於下月中開始增設「來港易」，向居於中國的非香港居民大開中門，這些非港人來港，不論是因公、探親或旅遊，均可享有「免檢疫」、「免打針」特權。之所以推出此門戶大開的措施，林鄭聲稱理由是中國目前已經「基本清零」。

既然中國已「基本清零」，而香港仍疫症處處、危機四伏，那麼中國人或長居中國的人來香港，為甚麼反而不用打疫苗呢？這完全不符合防疫邏輯啊！萬一沒有疫症的中國人，或長居中國者來到香港，染上疫症，再回到中國，不是把香港的疫症散播到中國去嗎？

情形正如一般人包括中國人，去非洲旅遊需要打黃熱病、破傷風、甲型肝炎、乙型肝炎及小兒麻痹防疫針，防疫針，是低風險地方的人，去高風險地方才要打的。林鄭認為中國人及長居中國者來香港不必打防疫針，豈不是暗指香港比中國安全嗎？這樣抹黑「基本清零」的中國，也太大逆不道了！需不需要「國安法」侍候？

邏輯上更難理解的另一件事，是香港政府主動提出，要求入境新加坡的香港人必須接種疫苗，而新加坡並無此要求。也就是說，不管香港人打針與否，只要持有效旅遊簽證，香港人均可以入境新加坡。那麼，香港人為甚麼要打多此一舉的針？更何況在香港打的疫苗，新加坡政府認可與否，還是未知數呢。