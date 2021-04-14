自從林鄭月娥宣佈接種疫苗的「誘因」，包括延長晚市堂食至午夜十二點，預約人數竟急升逾倍。到底兩件事有沒有「直接關係」，很難說，但身在台灣的老饕朋友卻應聲慘叫：「食少兩個鐘，真係咁陰功？台灣冇限聚令堂食令，但你想搵間餐廳開到十點都幾難！」

台灣（或日本）出名是港人「第二家鄉」，很多人該知道以香港標準來說，台灣食肆的營業時間實在非常奢侈。早午餐店顧名思義只做早午兩餐，下午就理直氣壯打烊。即使台北市中心的「銅鑼灣」旺區，如中山區新光三越一帶（林榮基的銅鑼灣書店就在這裏），很多食肆到九點已空無一人，附近咖啡店亦十點熄燈。老饕友人最愛光顧的小南門郁坊小館，晚上八點已準備關門了。

當然，香港租金是畸形的貴，站在老闆立場而言，多做兩小時生意也是好的；但對於一般市民來說，活在堂食令下的香港，實在不必怨氣太深，只要跳出盒子思考，幻想自己身在自古以來就有「天然堂食令」的台灣，你也許要反過來感恩有這麼多食店願意開到十點！

話說回來，特區政府想得出以延長堂食時間作「誘因」，可見林鄭及一眾高官的智商有多高。各位不妨根據常識，自己做個簡單估算。政府雖沒明言要「引誘」多少港人接種疫苗，但以七百多萬人口的城市來說，有三四百萬人接種，應該是值得追求的目標。現在距離目標尚差三百萬人。

請問香港有多少人，是習慣在亥時至子時（即晚上十至十二點）開飯呢？ 有三百萬嗎？除了少數夜貓子，大概只有靈界朋友，或像李薇教授那類喜歡跟靈體爭吃祭品的人，才會煞有介事為兩小時吃飯時間而接種吧？半夜三更其實不宜飯聚，只宜犯罪。如果行政長官宣佈延長香港警察抵達犯罪現場的時間，比方說，安排警員在罪案發生後39分鐘才悠然抵達（即721警方的合理速度），應該會更有效地鼓勵到某些人接種疫苗的，特首，對不對？