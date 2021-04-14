收四十幾萬一個月的忠誠廢物，又話年年考第一，連小學雞遊戲都未玩過嗎？

「你個腦唔可以諗住粉紅色大笨象，OK？」

「唔諗。」

「記住，千祈唔可以諗起粉紅色大笨象，聽到嗎？」

「聽到！唔可以諗粉紅色大笨象。」

「好！依家你個腦諗緊乜？」

「粉紅色大笨象！哎喲，點解會咁嘅？」

因為，這真是一個小學雞都知道的心理遊戲，愈叫愈有，多謝政府用了這麼大陣仗去提醒大家：原來政府真係好介意人地投白票㗎！

有人問，投白票合法，為甚麼「煽惑」其他人投白票就違法呢？

其實很簡單。

嫖妓，嫖客沒有犯法，妓女也沒有犯法（只要不是以旅客身份入境），但組織、宣傳、推介大家幫襯，那就犯法了。

還有，如果妓女沒有任何動作，嫖客自動上門幫襯，那就沒有犯法；但如果妓女那怕只是露一露事業線、拋個媚眼，說一聲「啱唔啱啊老細」，便會犯法，控以「引誘他人作不道德交易」。

所以，正苦是以「性交易」的角度去理解「投白票」的行為，我們閂埋門自己投白票可以，但如果對外表達自己投白票，便是「煽惑」他人了。

問題是，嫖客還可以大模廝樣寫「賽後報告」，把自己心得推介給各位師兄師弟，也不犯法；但如果選民在社交平台「分享」自己投白票的心得和做法，有可能，違法了！

甚至，正苦擔任「思想警察」，去判斷人們講話的背後理念和動機。所以，有人大大聲「千祈唔好投白票」，思想警察便會根據你這個人的背景和動機，判斷你是「講真定反話」。

當然，誰能判斷思想警察的判斷是正確的呢？我係真心呼籲大家千萬不要投白票……因為你其實仲可以揀，唔投票㗎！噓！這句話肯定犯法！我要拉你！罰你去餵嗰隻……粉紅色大象啊！