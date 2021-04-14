三月二十三日，香港市長鄭月娥答記者，力言「港區國安法」無損司法制度：「為彰顯香港司法獨立，終審法院二十多年來一直有聘請海外法官，也獲得他們服務，十分幸運。我說香港司法獨立，各位未必聽信；但我們一位非常任海外法官岑耀信（Jonathan Sumption），在外國報刊發表了一篇文章，也說工作從來沒有遭受中央或香港行政部門干涉。」她完全不知道自己這番話的含意。

首先，鄧小平當年制定一國兩制，有終審法院海外法官之設，是明知不借助外國人，不能贏得國際信任。放眼天下，那有其他國家須招聘外國法官才能「彰顯」司法公正的。現在鄭月娥竟然以「一直有海外法官服務」為誇，甚至視為「十分幸運」，這說明了什麼？

又鄭月娥以岑耀信一篇文字證明自己所言，也就罷了，怎麼竟然面無慚色，理所當然的說，自己所言，市民「未必聽信」？香港小民質疑她說的話，寧願聽信外國人言，不是因為都收了美帝的黑金吧？市民多不信任為政者，這又說明了什麼？

「港區國安法」去年七月實施之後，當局謀保香港「國際金融中心」地位，破天荒委任外國人歐冠昇（Nicolas Aguzin）為香港交易所行政總裁。交易所董事陳子政還說：「要國際投資者對香港金融業保持信心，歐冠昇是最佳人選。」新香港要取信於人，為什麼非借助外國人不可？