TVB搞光復，黃金時段祭出綜藝節目，打風打唔甩的環節居然是男人扮女人，把五十年不變堅持到底，其毋忘初衷聞者動容。潮流口口聲聲LGBT，簡直成了縮寫界四大天王，單單寄娛樂於易性，沒有邀請女同男同和雙性戀者表演出櫃，着重T而忽略其他字母，一缺三雖然令人遺憾，但照顧小眾的良苦用心不能抹殺，資深政治正確運動員稍安勿躁，話唔埋下星期就搵個歌星仔疾呼「阿媽我係契弟」哩。扮的是林鄭本來無可厚非，不過粉紅旗袍怪自說自話太平鋪直敍，毫無曲線可言，我建議藝員一人同時分飾三角，這一秒是兇神惡煞逼市民打科興的市長，下一秒是含淚告別Burberry頸巾的新民黨主席，然後輪到倫敦街頭跣蕉皮的律政司司長登場，樺肥娥瘦共冶一爐，高潮是三女泥漿摔角互片互毆，甲痛斥「你隻忠誠廢物吖，睇我打唔打過你吖嗱」，乙反撲「咪以為我唔知你係東西逢源嘅兩面人啊吓，等我摑鬼醒你至得」，噼嚦啪嘞打得落花流水，必定大快人心，收視率創新高。

話時話，男扮女裝無甚挑戰意味，兼夾會畀左膠彈歧視女性，不如乾脆由女人扮女人仲過癮。請勿忘記，TVB史上最膾炙人口的扮嘢騷之一，是盧海鵬廖偉雄扮撻成一塊唱《壽頭記》，男人扮男人得，有乜理由女人扮女人唔得？至於芳鄰馮君提出的終極促銷疫苗方案，由林鄭本人直播食屎，當然係好計謀，執行起嚟卻相當麻煩，一來究竟應該食人屎、狗屎抑或蝙蝠屎，恐怕都有排拗，二來為保貨真價實，糞便提供人必須在鏡頭前當眾排泄，過唔過到電檢先？