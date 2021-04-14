好一個「誠懇接受、堅決服從」，這八個字可能成為後來者企業同類被處罰或輕或重者可引用的金句，無需另尋其他回應；放諸個人或集團四海而皆準。說的正是阿里巴巴螞蟻集團從去年至今被罰金額從小罰、中罰數十萬到今日重罰了一百八十多億而收科，

因為違反了反壟斷法的下場，此一判一罰理應再無手尾可跟。

有人說螞蟻集團只怕是改壞了名才搞到今天的周身蟻，這話也沒有說錯，除了因為改壞名上市如意算盤打不響，破財是小事，天文數字的罰款是可以接受的後果，還向世人示範了禍從口出的實際樣板。

曾是多少人偶像的成功人士馬雲，令人羨慕妒忌恨的他，說時遲那時快，今天大部份時間隱身，曾經的意氣風發豪情壯語，痛定思痛後會是如何非言語所能說得出來的後悔自不待言，而世人誤判今日的中國竟能開放到允許這樣的既得利益者暢所欲言，也會因為馬雲這例子而改觀，被一槍打到應奄奄一息的頭鳥，掙扎着以上述八個字快速回應，除此之外還能怎樣？去年十月在上海金融會議上說得那麼過癮，所指出的中國金融體系落後、沒有系統與時代脫節云云，這一切也許都是千真萬確的現實，但有些話就是不能公開說。阿里巴巴的故事告訴世人，不僅是有些話不能說，在中國有太多的事是不能做，所謂仍停留在比當鋪思維更落後的是金融界，而其他的一界界呢？是否政治方面仍停留在帝制君王的朕說了算那一套，一個阿里巴巴、一隻螞蟻又如何？叻到會飛只要一隻巨掌一伸出來捏一捏能不嗚呼哀哉乎？