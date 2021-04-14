不用打疫苗，免檢疫，只需提供陰性證明。林鄭向大陸客中門大開的同一時間，親疏有別，勒令香港自己人必須：強制嘟碼入食肆，食肆酒吧員工要分階段打疫苗，食客一樣要打。打第一針開放小部份，打夠兩針開放更多部份。每兩周做陰性檢測不可取代打針，會減少派樽仔唔益人。

內地豪客財大氣粗，唔打針唔嘟碼，食肆點算？就算藍到出汁的×心集團，如何避開紅線招呼土豪？抄童軍總會條屎橋，閉門讓豪客飯聚唔掂喎。學警察私人經營蛇竇賭檔，不吃林鄭那一套，可行嗎？

強國造假，科興由50.7%效能提升至97%話咁易，內地客揸住假疫苗護照進出飲食娛樂場所，一個唔好彩原來是隱形播毒者，林鄭引燃車公預言那個火頭，第六第七波由內地輸港，隻鑊卸唔走，林鄭又試眼眨眨哽咽，但擺喜酒的家庭點會領情，三十歲以下的親朋為咗嘟碼撕裂、因打針爆粗，甚至隨時受感染紅事變白事。但隔籬包廂的強國客，竟然超然於針碼之外。針對香港人，縱容內地客，林鄭為求砌低689，連任路上踩行油，但發雞盲冇睇清楚卡在路軌那台摔下來的機車，自恃有7秒，隨時能煞停、叻過神奇女俠嗎？河水溝井水，唔會變珍珠奶茶，病毒會在林鄭送中亂政下壽終正寢？咪呃人啦。看來，大家要買定獅子山與兩盒Thx小克口罩，保衛香港，長期作戰！