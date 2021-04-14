「有冇睇『開心大發現』？」

「有呀，好耐以前亞視嘅──」

「Sorry，係CCTVB嘅EYT借屍還魂……『開心大綜藝』至啱。」

「乜嚟㗎，冇印象冇人理。」

大部份港人都不知道，今時今日仍有這樣的歌、舞、互寸、扮女人之類叔伯嬸婆自high的節目，坊間也沒議論，只覺out、尷尬、沈悶。

獎門人認為ViuTV只有4點收視，人家也瞧不起你們只得幾百部電視來諦造「收視率」。說到底，CCTVB一再向人家小鮮肉姜濤抽水、借勢、攀附，就有點難看，但誰叫你們的「後生仔」都超過四十歲？

損友send來片段，原來全城詬病的，是王祖藍扮777。要惡搞、諷刺、發洩，借此博取民心收復失地？想創你個心，黃藍絲都恥笑卻甚齊心。

王祖藍扮嘢效果不錯，但扮女人也令觀眾膩了，其實最精彩是扮泰迪羅賓，造型、聲線、特徵、小動作，維妙維肖，扮689也神似，只是扮777，捉不到重點，或不敢。

並非眼神閃爍皮笑肉不笑黑面寸嘴，而是角色「陰毒」和「猙獰」，從骨髓中透出來的氣場，對港人的仇恨亦難表現。所以王祖藍得下苦功，否則就別妄想挑戰。這碗飯不是你吃的。

所有創作人都無法創作這百年一遇的奇葩角色，其下場更難推測，天下之大，除大灣區何處容身？此乃後話。

忽地想起，有人可以扮777呀，就是亞視流金歲月七十年代中《大家姐與大狂魔》，黃莎莉（1949~2008）這黑幫毒婦，後來火拼狠辣大佬，是她的代表作。若莎莉姐翻生重出江湖扮777，可於大灣區開部《大妹仔與大狂魔》吧，屈就了。