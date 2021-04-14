今早起來，才發現前夜十一點正傳來Z訊息：「人生無常，平安健康就是福」，此話沒錯，無常，非常正常日常，很多人都說過。不曉得有誰沒收到過，又有多少人認真過。

這一次，收到當下暗忖，可能有事。為什麼會覺得發生了什麼事？

一，通常感慨人生無常，未必有後理，通常有前文。不是有公眾人物忽傳死訊，就是有身邊人猝逝，才會想到人命脆弱如葉。這一通訊息沒頭沒尾，直接跳到結論，未免可疑，應該還有後續。最近名人去世消息特多，也不過是即日隔天會反應，當然還有重大天災人禍，若對太魯閣事故事後感，這位台灣朋友一向心熱，不必用兩個星期時間消化。

二，發訊息時間是半夜，誰會為誰風露立中宵，然後感悟到「人生無常」，就發個訊息給朋友？尤其是Z明日還要早起上班，即使不是親朋戚友有事，就是他本人心裏有事；後面加一句「平安健康就是福」，雖然等於阿媽是女人，起碼證明不是忽患危疾，否則會說「身體健康才是一切」之類。

稍稍推理一下，發訊息回Z，想到他是日理萬機的行政高層，不適合直接問「有什麼事嗎？」，而且T認為想說的時候，會自動獻身，關切過度也是壓力。於是只寫了「無常，誰說不是啊」。人與人交往，體貼對方處境有必要，到這地步又是否必然。

黃昏後Z直接打給我說：「我沒事啊。」我說：「你這不是要嚇死人嗎？」Z說：「欸，嚇到你什麼啦，就問候一下。平安健康是福，互相鼓勵嘛。」我說：「那好端端又講什麼人生無常呢？」

Z頓了一下說：「昨晚臨睡前，只是為了計畫趕不上變化煩擾，還是睡得好對健康有好處，就發給你了。」我說：「就這樣？」Z說：「不然呢？既然無常是儆醒，一定要事發才說，不是遲了那麼一點點嗎？」

他這則訊息最初沒由頭，我倒把思前想後的來龍去脈報上。Z說：「先謝謝願意花了些時間為我推理，好感動。可是為什麼一個人人都知道的道理，講一講就這樣緊張，那是用來說好聽的嗎？」

我說：「不是，太多心裏有事的人，出事後身邊人才回頭追蹤留言，如果第一時間就有人問他、聽他，就有機會挽回。」Z說：「是嗎？說人生無常也要有說的常規，那祝福你健康，就暗示我健康出了問題？」我說：「是的，是的，以後別沒事半夜嚇人就好。」

若這是推理短篇，必然被視為爛尾。現實不是小說，沒理可講不一定首尾呼應。