特區政府宣佈修例「完善」選舉制度，訂明「選舉期間」任何人以動作手勢、衣服飾物，甚或住所窗外展示的標語，公開「煽惑」他人不投票、投白票或廢票，均屬違法，最高可囚三年。消息公佈後，全城議論紛紛，不少人批評政府欠邏輯，因為呼籲做一件合法的事，沒理由犯法。

好，市民不能呼籲「投白票」，那麼呼籲「不要投白票」又如何？以此類推，可不可以呼籲「不要呼籲不要投白票」、「不要呼籲不要呼籲不要投白票」呢？即使政府瘋狂到一個點，宣佈連提及「白票」兩字也犯法，那麼林鄭月娥有否想過：就算只寫「記得投票」、「一定投票」，諸如此類，有心人仍然聽得出弦外之音呢？

至於邏輯問題，所謂建制派的謝偉俊跑出來護航，說自殺本身並不違法，「鼓吹自殺」則違法，以此類比「呼籲投白票」，稱政府修例沒有不合邏輯，真虧他想得出來，說得出口。憑常識也明白，自殺跟投白票性質完全不同，無法類比。投票本為表達民意，若民心所向是投白票廢票，有何不可？

真要類比的話，「呼籲投白票」就好比你光顧一間餐廳，發現沒有一味菜可以入口，於是寫食評叫人不要吃一樣。如果餐廳老闆不希望看見這類劣評，他唯一可做的，是改良食物質素，或索性「執x咗佢」，而不是追殺那些發表劣評的客人。連比喻的邏輯也講不通，果然又是「廢物」。

當然，今時今日跟政府講邏輯、談道德，統統都是多餘。我不跟你談道理，我跟你講利害。民意若傾向投白票廢票，有沒有人呼籲也分別不大。天打雷劈，應該做的還是會做。然而一旦政府明文禁制大眾呼籲，分別可大了：本來對選舉漠然的人，鬥志馬上激昂起來。

我就聽見一位移了民的朋友說，她本身不想投票，但看到政府這樣「完善」法例，內心那團火一秒重燃，決定搭飛機回港投票（一定係投愛國者，除非唔係）。「完善」了的選舉，萬一出現數以百萬張廢票，比當選者票數更多，中央的面子豈不是被林鄭政府和建制廢物丟得一乾二淨？到時會否不公開白票廢票率，甚至連投票人數也保密呢？我很替國家擔心。