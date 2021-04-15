三月二十三日，香港市長鄭月娥引述終審法院海外法官岑耀信所言，謂審判工作「從來沒有遭受中央或香港行政部門干涉」；今年一月五日，終審法院首席法官馬道立也說，「判案未嘗受中央或香港政府左右」。這一點，我深信不疑。

不過，法院工作其實是不必行政部門出手干預的，法院自會從善如流。

請看裁判官何俊堯吧。前年民變期間，有十七歲學生在街上給公安搜身，搜得噴漆與雷射筆，被控懷攻擊用武器，去年九月，獲何俊堯判為無罪，次日，《大公報》、《文匯報》就齊聲嚴厲譴責，責何俊堯「立場偏頗，判決不公，是香港司法的恥辱」等。不久，何俊堯就調職，不復處理政治案件。此外，錢禮、高勁修、羅德泉、嚴舜儀等法官，只是批准政治案疑犯保釋候審而已，也都遭兩分黨報猛烈抨擊，說「接二連三的棄保潛逃事件，證明法官決定錯誤，必須徹查，追究到底」。這樣的批鬥聲中，那個法官能不驚心。

去年十二月，中共眼中釘黎智英被控「勾結外國勢力」，獲鄭月娥指定的法官李運騰批准保釋，保釋條件雖極盡嚴苛能事，但還是逃不過兩分黨報聲討，說「黎智英獲保釋引眾怒」、「有法官玩小聰明」等。結果馬道立等五名終審法院法官一致同意李運騰判決不當，黎智英終於不得保釋，李運騰也從此不見處理黎智英案。這一切，何須行政部門動手。