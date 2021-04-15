看官，看高官公布立法投白票犯刑事罪，看的固然辛苦，講的又何嘗不辛苦，不相信？試試排排坐在那裏，講自己都還沒弄清楚的ABC看看。

例如，你連廁紙在哪裏買都不知道，卻要暢談管治馬桶之道；怕人投白廁紙入馬桶會塞坑渠，要立法懲罰廣告公司，宣傳白色廁紙好好用，一擦下去憑顏色就判斷腸道健康是否完善，可是投白廁紙的人呢，不用繳罰款，講完。講完了去檢驗一下，沒損壞腦細胞再說。聽聽阿家嫂把「煽惑」講成「煽域」，就明白何謂白痴，對「煽動的領域」亦真相大白，是自古以來包山包海的領域。

宣傳做了一件不違法的事會有罪，違反常理至此，已經難為了家嫂，白廁紙刑事罪還有一大堆黑人問號。何謂廣告公司，何謂宣傳，不但考起官員，也是教育全民學習如何定義的邏輯課。

世上從未如此論盡過的律政司司長，一直以發言莫名其妙馳名， 觀察她論述「公眾可觀察的行徑」的行徑，禁不住強力煽惑這法律高人要小心作法自斃，這表現簡直「煽惑」公眾敵視選拔司長制度，仇視政權。

何謂公眾？參考限聚令，二四六人皆可，即係點，即係變幻才是永恆。何謂行徑？行係行徑個行，徑係行徑個徑，即係點？即係任你行，這個你不是你，是有權橫行無忌的他與她 。

參考曾國衛局長講到明的例子，在窗口貼上叫人投白票、廢票、不投票標語是也。那何謂標語？選舉期間在窗口垂下白窗簾，也有權是無言的標誌，即係點？參考檢控官質問嫌犯那句名言：「你自己所做的，你自己知道」，即係點？心證就是證據。

如此含糊不清，且聽腦袋急轉彎的湯家驊大律師怎麼闡釋。 講的是可監禁三年的刑事法啊，說什麼「有組織地」、「某程度可以話係」、「網上要睇你幾公眾」、「『應該』不受法律規管」，嘩，某程度、應該、看你有幾公眾，嘩，湯家驊，恕大家「大驚小怪」，用朦朧詩的語言寫法律， 不如一棍打死公眾好過。用本人當年執筆黎明名曲《或許、未必、不過》說明好過：「或許你講自己嘢，未必是公眾活動，不過要睇你有幾公眾。」此詞應該可能或者有機會勇奪最佳說詞獎。

也許會觸及紅線，未必就要坐牢，不過湯大狀說可以交給法庭處理。又要上庭，到時候你會不會免費幫白白受罪者辯護？睇你有幾公義啦！高官辛苦，最辛苦還是打倒昨日的自己的應聲蟲。