一個做了「台灣女婿」的俄羅斯男在網絡分享他從俄羅斯回到台灣後的隔離經歷，慨嘆台灣政府比他老婆更愛他。

入境台灣者，目前須遵循的隔離措施是入境檢疫1+14天（因為落地當日不算）+7天的自主健康管理。漫長的隔離期，一個人被禁足於斗室內，的確是件痛苦的事，有些人會挖空心思尋找外出的合理理由，比如倒垃圾。可惜，連這樣的理由也被人看穿了。

俄羅斯男在提及他被禁足的那段日子裏，台灣政府每天打電話給他，跟他簡單聊天，主要是了解他的身體狀況，還要求他每天報體溫。讓他感覺自己不只是一個被隔離的人，而是一個有感覺的人，需要被在乎、被關心。此外，被隔離者一步也不能離開房門，故此，台灣政府派專人上門收集垃圾，被隔離者只要把垃圾包好、放在門口即可。會有人把收好的垃圾直接運去堆填區。

我少見多怪，把台灣的防疫方法告訴一個澳洲朋友。對方不以為然，「澳洲也是這麼做的呀。要防疫，最重要的第一步，就是拒絕境外的病毒入境啊。」

香港政府口口聲聲說要病毒清零，但從武漢爆發疫症開始，直到今天都不曾對中國封關，由中國入境香港者，亦不需隔離，從未真正防疫，清零從何談起？全球防疫最好的台灣與澳洲，有兩個共同做法值得港府借鏡，第一，搶先對中國封關；第二所有入境者一視同仁，強制隔離。