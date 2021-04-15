分別代表「男女老幼、貧富貴賤」，凡人得道的八仙，貼地氣還好飯聚，已有一年多未曾聚首一堂吹水，所以相約食餐飯。

八仙過海當然各顯神通，各師各法，但以前常到的聚腳處，面對廢柴政府777的「疫苗氣泡」新法，威迫利誘監粗嚟爭取連任。

為谷疫苗，食肆員工及食客須有條件限制：打一針、打兩針、限用「安心出行」、不可填個人資料紙仔、劃定clean zone及dirty zone分化……以求放寬每枱由4人至6人至8人……堂食由晚上10時延至午夜12時至凌晨2時，分三階段配合屈從——總之擺僱主上枱助篩查，員工打針後一旦出事甚至猝死由誰負責？保險未必賠，亦難向自由意志打壓。假放寬，真收緊，以「安心上路」嚴控。

八仙各自表態：

何仙姑：「我貪靚，怕打針後面癱，國產疫苗及德國疫苗都不打。安心出行可以。」

張果老：「人終歸一死，神仙不怕死，我已打了2針。」

鐵拐李：「我有長期病患、三高、行動不便，不打針不食飯。」

漢鍾離：「怕打針。」

藍采和：「我細路仔，16歲以下冇得打針。」

曹國舅：「當然響應國家政策，打針加嘟碼都照辦。」

韓湘子：「我以前是歌舞群組，冇事；而家同志群組，都冇事。打乜鬼針？」

呂洞賓：「個性不羈，最憎人知我私隱行蹤！」

——八仙中，有1個打了1針、1個打了2針、6個不打、3個有裝安心出行、5個不肯裝、3個有平價手機只供嘟碼後鏟走、2個堅持填紙仔至多10點前散水、2個不來……

打賭：這飯局開得成嗎？