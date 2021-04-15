家家有支難打的針，阿斯利康接二連三出事後，一頭白金亂草的英國首相雖然企圖救市，力竭聲嘶高唱牛津讚歌，到底事實勝於雄辯，前天丹麥單方面破天荒正式宣佈棄用，睇怕左右隔籬的羊群心態可能會一觸即發，個個跟住跳崖，「歐盟抵制大不列顛」這樣聳人聽聞的頭條指日可待。其他國家情況如何不得而知，法國人一直不計前嫌撐阿斯利康我倒親眼見，專家固然口徑一致，政府也呼籲長者續打無妨，奈何國民另有盤算，預約紛紛甩底，信心之一瀉如注和科興在香港的處境有得比。搞成咁，最失策是面世時講明六十歲以上禁打，隔一排一百八十度轉變，改為只有六十歲以上可以打，試問邊個會唔疑心生暗鬼，有得揀梗係揀輝瑞。晚間新聞以「阿斯利康倒入垃圾桶」作標題，乍看仲以為係「送鄭月娥去焚化爐」「推鄭若驊落堆填區」一類象徵式表述，誰不知醫生三口六面話十個預約只來了六個，剩下四劑疫苗過期無效，隨即真的嗒一聲丟進字紙簍，畫面既滑稽又震撼，電視機前「嘩，好大嘥啫」此起彼落。

巴黎接種了第一劑的M女士C先生吉人天相，完全沒有副作用，準備勇往直前再接再厲。倫敦詩人實地報導，說自己打了輝瑞平安無事，周圍朋友打阿斯利康，頭痛的頭痛，發燒的發燒，最嚴重的一個瞓低三日三夜，「不過英國人觀念和你們歐洲人不同，堅信有副作用先至有效」。哈哈哈，咁又係，打咗同冇打一樣，點知針筒裏面有冇疫苗？至於法國注射站人手不足，招募獸醫加入服務，我腦海立即浮起「死馬當作活馬醫」七字，笑到騎騎聲。