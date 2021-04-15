上星期六寫咗一篇「為何各散東西」，講移民令中產階級好無奈，星期日在馬場碰到一位馬友，佢對左丁山講：「左生，你所講之移民動態，到處都有，我嘅鄰居通知我佢在暑假學期完畢後就移民英國，為下一代着想喎。」為下一代而移民，幾十年來都係咁講，但呢一次就真係冇花冇假。1997後出生之香港人，當然無緣攞BNO，但佢地嘅爸爸媽媽，一般係70後，80後就多數有BNO喎，英國政府諗得幾絕，有BNO之父母可以帶沒有BNO之子女一齊移民，用五加一計劃獲得居留權，呢一招有好大吸引力，啲年青中產父母幾難抗拒。現在又有新招，話允許有太空人，即BNO父親或母親可留港工作，其他家庭成員可過去英國先。有呢兩招組合拳，相信今年七月中以後會成移民高潮，國泰客機班班爆棚都似，唔該國泰航空高層預備增加航班嘞。

世界疫情冇大改善情況下，在家工作（work from home）未來有利移民安排，未必要做太空人。有朋友告知，佢個同學正為移民去澳洲，驚搵唔到工而焦慮。美國傳來好消息，呢位仁兄B係IT專才，申請美國本土一間公司一個職位，講明可以在家工作，仁兄B憑資歷力壓其他應徵者，獲得聘書，佢可以在香港或澳洲在家工作，於是高興咯，一家人移民澳洲，在家以美國時間工作，顛倒日夜都冇計咯。又有一位阿太陪女到英國讀書，公司叫佢唔好辭職，一於在倫敦以香港時間返工，支番香港薪水，公司成功挽留人才，阿太在倫敦咪在當地時間午夜十二點與香港公司連線工作囉，此乃全球化之具體表現。全球化已是不可抗拒之大潮流，香港學生未來要加入全球化社會，首先要學好英文，其次係多留意世界各地時事，唔駛掛住讀公社發展科。

星期日賽馬後在馬會吃晚飯，遇到一位中大師姐，佢話畢業幾十年之後，一班老同學已劃分藍黃兩堆，各自unfriend，令佢好傷感，佢講及幾位深藍校友ABC，左丁山亦認識。校友話：「ABC三位愈老愈藍，其中一位仲係天主教學校出身嘅天主教徒㖭！佢地三人各有子女，一聲唔出，移民走人，出發前幾日先至通知，搞到ABC紮紮跳。原來ABC嘅仔女聽阿爸講憶苦思甜歷史，聽到怕，靜靜雞搞移民，不再留港照顧老人家喎。」聽落又幾令人感嘆，啲藍絲父母多啲同仔女溝通啦！