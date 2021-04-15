並不是全部，也不可能全部，事實證明了大部份香港人是可愛可敬的，從阿布泰受到不公平對待引發店外大排長龍這件事，除了看到未曾泯滅的人間正義感好打不平；還看到人心的那份無奈，不知如何總想有些表示，再渺小再微弱再無力也要有所表示的那份真心實意。

在這個如今已變了形已扭曲了是非的世界，大帽子隨時會壓頂：你違反了國安法！未審先遭殃，人們看得清清楚楚一直以來那些不公平的執法；騷擾趕絕技倆等等雙重標準，不知誰說了算，不平又不能鳴，用微小的心意來表達支持，去幫襯總不犯法吧。那一大群排在長龍中的香港人正在用腳投票，也算明知不可為而為之，專業學者沈旭暉一句「以法治外衣裝飾人治」 太貼切了，所以聲援阿布泰的人們只能用微薄的力量向這種不公平說不！人們並非無感無知，人們心中透亮；這一段日子所發生的事，一樁一件、大大小小，只能用沈君的金句來解釋是為「以法治外衣裝飾人治」，其實，在那麼龐大的權力之下連裝飾都不必，他們愛做什麼都可以，而人們在還可以做些什麼時毫不猶疑的表達了對強權的厭惡不滿及對弱勢族群的同情與支持。

選擇性的執法在今日的香港只怕還會一直發生，阿布泰是一例，之前的那些民主派人士呢？欲加之罪何患無辭，總會千方百計的被羅織罪名關起來再說，在隱形的隊伍中，那些名字後面也排滿了長長的人龍，雖然只是無聲的吶喊；但人們會知道，只要人心不死，香港還是有希望的，可愛可敬的香港人道德的勇氣與堅持堅守永不會白費。