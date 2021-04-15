我對歌唱節目興趣缺缺。音樂，獨自煲Hi-Fi或逛街插耳筒偶爾觸動心靈，才最正。現場，留給看靚衫靚舞吧；紅館更只覺太吵。每逢見煞有介事批評誰誰誰走音甩beat，我便失笑，算罷啦。高要求請找古典，古典通常無vocal的。

根本，我們還那麼需要pop music嗎？在錄像較難獲取的年代，唱片，乃唯一能夠永遠收藏的娛樂產品。你迷《精武門》，僅可以撞彩趁戲院重映翻睇；但張國榮的黑膠，你幾十元買回家死播爛播，大大張海報，大大張歌詞紙跟住唱熟。生活簡單，份外珍惜擁有，所以偶像總是歌手。樂評人良心語，所謂金曲，聽慣順耳，日久生情而已。

如今，老鬼拿甜蜜回憶中金曲，埋怨X世代不懂欣賞，殊不知網上資訊材料已經予取予求，目迷五色，光影刺激，純soundtrack相形見絀。手機MP3是不會邊睇歌詞紙的，故亦不會細味詞意，蘇軾填都死。難以想像X世代肯坐定定齋聽，萬事multi-tasking，分心，自然無法再誕生金曲了。

老鬼不覺悟，盡叫新丁翻唱口水歌，以為即可盛世永續。其實新丁不見得比前輩差勁，尤其在樂器和樂理方面，何曾見八十年代咁多創作歌手玩齊幾味？只嘆時不利兮，非戰之罪。我並非否定業界，市場需求大幅萎縮，全球皆然，怎掙扎也徒勞。

剩下talent shows，勝在集合育成、成長故事、又喊又笑，本質上捨棄音樂為主導，倒似拍劇多啲。公平競賽原該正正經經唱完計分頒獎一take過，潮流卻興拖長嚟搞，買櫝還珠，噱頭妹仔大過主人婆。《聲夢傳奇》明抄《全民造星》，無可厚非，但愈發籠罩「尊師重道」，父權主義教人窒息——再講一次，前輩時勢造英雄，別無限放大，捧得李克勤像叔公老爺，即使學足，成功方程式早失效。大陸同類東西，循例還有觀眾陶醉嚎哭、隊友打氣伴舞、評判感動流淚，用膝蓋諗諗都知豈可能真？尚幸，香港大概灑不起金錢，嘉賓慳番唔使七情上面，睇得無咁辛苦。

十四歲參賽者算否發明星夢？李克勤話人人享自由揀喎，一邊係寒窗苦讀，一邊係花花染缸，你認為小妹妹識點揀？於是唯訴諸音樂理想，傻啦，我理想財色兼收㖭呀。理想，不會令到件事清高咗。

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