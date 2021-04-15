連親中的香港電視台也將愛國女特首擺上桌面，由護旗手兼廣西政協喜劇泰斗男扮女裝，醜化羞辱一番。香港紅色報刊讚好，但又有大量藍色電視觀眾投訴與親特區政府網媒破口大罵。這是哪一等玩法，聞所未聞。

首先四任特首，親中電視台從未嘲辱過另外三名男特，人家女性第一次破天荒做了領導人，就慘遭形象醜化凌辱，以拜登賀錦麗AOC的女性主義角度，已經犯了白左的天條。

確實，英國獨立電視台和幾十年前已經有皮偶戲嘲諷女皇，不過不要將英國扯進來比較。中國人兩千年的文化不存在所謂的幽默感。雍正皇帝當政時北京天橋有雜耍演員敢假扮雍正穿一件龍袍戴路易十四式西洋假髮打觔斗否？

TVB之新任創意官新上任即將林鄭拖出來祭旗，而且事發在電視台中資大老闆怒吼一定要改革求變之後三日，如此異事，若林鄭班子是中國人，若有北京長安街上計程車司機之中國民間政治神經觸覺，當知不是巧合。

中國文化潛意識憎恨女人，有西方黑暗時代獵巫時期與歷代哲學家廣有之「仇婦」（Misogyny）偏見。剛打倒所謂四人幫時，北京工農兵各界大遊行呼叫口號表態，以作賤江青的形容詞：妖婆、白骨精、破鞋婊子的最為多樣化。文人張春橋則係狗頭軍師。相反小鮮肉靚仔型的王洪文是民間詛咒最少的一位。毛澤東生前最恨文人。毛澤東死了，中國人崇拜毛澤東，卻最恨毛澤東的女人。女人和文人，俱中國人潛意識最賤視的兩大品種。

因此林鄭女士若想連任特首，似有很大的文化劣勢。不過幸好香港已經糊爛成這個樣子，中環男精英怕美國制裁，沒有幾個敢「選」。唯一又在蠢蠢欲動想出來奪權的那個，連香港老左和「建制派」私下也搖頭暗罵。一來特區更無一個是男兒，二來一副殘餘的麻將牌日漸摸黃，真的沒有幾個中方看上眼的，遂只剩一個姐姐敢以穆桂英披褂之勇挑戰妹妹。

然而且慢，大陸在復唱文革樣板戲，江青同志的墳墓越來越多大媽老叔來拜祭獻花，民間漸懷念她的風骨與才華。風向漸變，香港的女特首迎難而上，也不是沒機會，至少她任內為國家兩大貢獻：成立國安法一舉潔淨了香港環境，兼永久解決了普選問題。不問過程，只看結果。你們這些投機份子，以為牆倒眾人推，儘管笑罵吧。