在馬會吃晚飯，聽到中大師姐慨嘆佢同班同學之中，有不少人愈老愈藍，大家已減少往來，數十年同窗情誼，如風消逝，點知三位深藍同學ABC，皆有兒女攜同孫輩移民他方，令ABC三位頓感寂寞！家中熱鬧不再，一時難以適應。不如向譚耀宗學習啦，呢位老人家好似幾放心兒子同孫輩入籍澳洲，做移民顧問啫。

譚耀宗係人大常委，建制派大將，有國家照顧，同ABC三位校友當然大大不同，一般家庭藍絲大概要接受現實咯。次日在大埔見到一位淺黃長者，佢嘅情況又唔同喎，佢有三兒一女，其中一個仔在英國讀書回來，受中環上司影響，成日講大灣區機遇，講到呢位世姪S心郁郁，卒之一不做，二不休，一於決心走政治路綫，留學英國嘅幼子睇清形勢，自己標榜年青、專業、愛國、中英文同樣好掂，自動靠攏愛國陣營，果然又係掂喎，已獲垂青，做咗地方政協，平步青雲，指日可待。左丁山對大埔朋友講：「你位公子果然不愧是年青俊傑，好識時務，不過要提防變成田飛龍眼中之建制兩面派喎！」朋友話：「唔使驚，可靠消息人士話，田飛龍口中之忠誠的廢物，其實係講本地土共政黨！」係真唔係？葉國謙大罵田飛龍係廢柴學者，回應激烈，唔通自動對號入座？

睇嚟中央，的確為忠誠愛國者、忠誠建制派煩惱，田飛龍又出聲指有啲建制派拿外國利益，不願以愛國者身份挺身而出，講邊班人呀？大概係指商界建制派，商界特別多人持英美澳紐加五國護照，何況下一代不少在外國出生，一出世就拿外國護照，在香港緊跟保皇黨路綫，正是左右通吃，過往優哉游哉，而今經田飛龍一提，以後幾難唔震騰騰。大商家敢唔敢公開宣佈放棄美國護照、英國護照呢？香港市民拭目以待。社會上有一啲21世紀郭沫若，自殘邀功，程翔筆下之四幫分子（幫忙、幫閒、幫腔、幫兇），正大量湧現，不久前在灼見名家網站，便有作者以「愛國者治校」為題，指責當今大學校長不是，令人覺得識字分子相煎何太急！有得執乎？（按：好多人問左丁山記者協會出版嘅「反修例風暴採訪戰場」何處有售，左丁山唔知，請打電話去記者協會查詢。）