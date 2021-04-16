去年十二月二十九日是潘迪華姊姊九十歲生日，本來張敏儀和我打算找些朋友幫她搞個生日宴，不料疫情禁聚，沒能成事。後來潘姊姊說了好幾次等疫情緩和，要請我去她家吃頓飯，一晃數月過去，潘姊姊又來電相邀，於是便約了張敏儀和許鞍華，到潘府叨擾了一頓飯。

潘姊姊已將廚藝傳給了家中菲傭，前一日安排好菜單，由菲傭去操辦，也不用自己動手，飯桌上已琳琅滿目。冷菜中有一道葱油萵笋，萵笋絲切得如細麵一般，又細又長，刀工好得媲美揚州廚師，一碟萵笋碧綠生青，澆以葱油拌之，爽脆香潤，潘姊姊問我味道如何，我說真是一口江南風情，好吃極了。她十分得意，說這可是潘姊姊廚房獨門貢獻，別處吃不到。之後陸續上菜，各有精采，主菜乃紅燜牛尾，她說自己本來最愛肥豬肉，但畢竟年紀大了有點克制，所以還是做了紅燜牛尾，同樣吃肉，卻略減肥膩。

那碟牛尾燜得酥而不爛，味濃而鮮，潘姊姊特地又去洗了手，說這牛尾不須筷子刀叉，要拿在手裏據案細嚼慢品，方能吃出箇中真味。此時大家都已吃飽，潘姊姊說準備了菜肉餛飩，一人吃兩隻好了。原來她嫌上海餛飩皮太厚，所以用廣東雲吞皮來包菜肉餛飩，餛飩嬌小玲瓏。餛飩湯則用小鮮鮑和螺頭熬成，鮮鮑和螺頭與餛飩同在一碗，如此吃法，平生頭一遭。單尾甜品則是雪糕配烘熱的台灣鳳梨酥，奶香餅香，冰火相濟，把本來已經戒甜的許鞍華吃得連聲叫好。

潘姊姊好客，她說其實在家吃飯最舒服。曾有朋友提議她出食譜，她也心動，將「潘家廚房」的菜式分季節，擬了一張春夏秋冬菜單，只是後來想到出食譜要有照片，要拍照就要做許多菜，工程浩大，便把事情擱在一邊，說等精力好些再說。