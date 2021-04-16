國安教育的樂趣，孩子們是最快享受的一群，有一間學校叫黃楚標中學，學校安排同學貼國安連儂牆，同學們寫上真摯心聲：「永遠效忠中華人民共和國和黨的安排」、「國安法說啥就是啥」，從小熟習表忠儀式，不介意直率赤裸，乃新時代香港人的重要修煉。此等國安教育效用有幾宏大？媒體常常強調採訪報道要平衡，不應一面倒，這間學校有位名譽校友叫羅冠聰，可以找他訪問幾句。

從下學年開始，偉大的國家安全進程，將會進駐中小學常識、地理、生物、公社等各學科，全民殷切期盼，只恨仍要多等幾個月，惟有熱烈參與國家安全教育日一嘗甘露。特區政府一場大龍鳳，紀律部隊最積極，小學雞們最興奮，他們來到警察學院開放日，真槍假槍很吸引。小學生們在學院的地鐵訓練場景中玩角色扮演，拿着仿製長槍，重演警隊831太子站經典勇武一幕，成為各大通訊社主打照片，威武警隊豐功偉績廣傳地球。有刁民謂，香港家長放心子女接受這樣的教育嗎？這個問題其心可誅，孩子們沒有模仿警察跪膝壓頸，已經很節制很文明。

好事之徒問，為何國家安全教育要展示武器？又是明知故問。國家安全日日講、月月講，必先解決誰是敵人的問題，所以首先要豎起敵人，然後就有理由壯大警隊實力、增添法律武器、訂購槍炮裝備，把槍口對準眼中釘。

為了說明外部勢力威脅，警務處長鄧炳強發言，不點名但明示壹傳媒創辦人黎智英及其媒體，把其言論行為與危害國家安全相提並論。須知道黎智英的國安案件已落案起訴，進入審訊期，雖然未具體觸及案情，但這類批判被告的言論，已經有違「無罪推定」；審訊期內發放此等訊息，也有可能妨礙司法公正，予人向法庭施壓之感。身為警政大員，遊走法律邊緣，令人不能不懷疑，忠誠警隊原來有內鬼？若黎智英一方指鄧炳強言論構成不公平審訊而推翻控罪或判決，一哥豈非壞了大事，成為國家安全隱患？

感謝國家感謝黨，國家安全教育日給香港人一次震撼教育，令大家認識，因國家安全之名，每個人都要表示忠貞，為了顯得義無反顧，必先在祭壇上真誠奉獻你的珍愛，例如你的孩子、你的腦袋；又例如，這城的法治與自由。

國安教育日，每個紀律部隊都別出心裁，花式表演擁護國安法，懲教署人員在操場上排列人肉標語，砌出簡體字「国安」，我盯了好久，不知為何，只看見「黨安」。