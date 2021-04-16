這天，幾pair愛情故事感動千萬人心的情侶，在視像電話表達不滿和焦慮，更加不願被迫投附和票。

本着愛情，本着良知，投票選出五年一任的「月老星君」，為世間有情人牽紅線、謀福祉、定姻緣，必須是個萬眾一心擁護的，有魄力、有品德、能服眾的神祇，而非玉皇大帝腳下媚主奴才。

羅密歐與朱麗葉、梁山伯與祝英台、白素貞與許仙、如花與十二少、牛郎與織女……還有幾pair相約中，日後陸續加入群組。選月老又不是選月蛾，你一言我一語都義憤填膺。以下是摘錄：——

「真是荒謬絕倫，怎能以『完善』選舉制度為名，剝奪情侶自由民主權利？」

「還利用『法律』為工具，打壓世人對月老的投票意向。」

「人們多麼尊崇月老——」「對呀，看時勢變易，那些覬覦者，本身就不具備資格，也不懂愛情，不是刻薄寡恩眾叛親離神憎鬼厭，便是生活中完全沒有『愛』，連丈夫也甚少交談，而且都以政治掛帥，肯定毀掉千萬良緣，拆散家庭。」

「大家不如投白票廢票，或者不投票。」

「如果白票廢票比選票多，不投票者又比投票者多，那月老是否仍厚顏登位？」

「我們這些呼籲者就出事了！」

「因為『煽惑』他人不投票、投白票或廢票等，是刑事罪行，最高可判囚3年——動作、姿勢、手勢、穿搭衣服、旗幟、標記、徽章、窗前貼紙、通訊、傳播……之類違法，等着坐牢。」

「天呀！」織女慘叫：「好不容易一年一會，要等3年？連鵲橋也休假？牛郎哥，我們怎麼熬？」

再浪漫悽美甜蜜堅貞的愛情，都敵不過政治！