康文署公佈2020年公共圖書館十大書籍借閱排行榜，發現英國作家喬治歐威爾（George Orwell）的作品《1984》及《動物農莊》均上榜。後者排名由2019年的第10位飆升至第3位。

也就是說，反送中之後，《動物農莊》第一次出現在10大熱借書排行榜上。到2020年，這本書更由躋入排行榜第10名躍升至進入前3位。而在此之前，香港人看甚麼書呢？

僅僅是反送中前的2018年，香港公共圖書館借閱量前10名的書，清一色都是旅遊書，排名第一的是《東京食買玩終極天書》，其他9本上榜的旅遊書中，除了一本《澳洲王》，剩下的全是日本旅遊書，包括京阪神、四國、沖繩等。而小說類書籍中，最受港人歡迎的是金庸和亦舒的作品，以《射雕英雄傳》最受歡迎。不過，論借閱次數，小說的借閱次數遠遠不及旅遊天書。

這就是反送中前的香港人，香港人不喜歡閱讀，不關心政治。每天的日常就是返工，假期最大的興趣就是去日本旅遊，尤其是去東京食買玩。

從某角度來說，林鄭喚醒了香港人的政治意識，把香港人從政治冷感中叫醒，不再做裝睡的人。討厭閱讀的香港人甚至開始閱讀George Orwell的書，在《1984》中，政府鎮壓及控制人民，包括對思想的控制。幫人民洗腦，修改歷史……香港人感同身受。而《動物農莊》是寓言故事，描述一群被壓迫者革命成功之後，變成了另一群壓迫者。

相信這兩本書很快會從圖書館消失，甚至成為禁書。