放下沉重的背囊，還有那仍滴着水的膠袋，裏面的魚蝦海鮮仍在掙扎顫動，就在這個中途站的維多利亞茶座歇下，前後左右人丁寥落；印傭、菲妹三三二二相聚喝杯茶吃一個公司治，這才一坐下已有幾隻不畏人的麻雀飛來相伴，有點自來熟的架勢。

星期天的日行八千步往往超出預算，不知如何變成了負重徒步的鍛鍊，沒有家務助理跟隨，也從不用手推車，還謝絕了有時好心要來幫忙的晨跑客；做起每週一次的苦行尼；此座面對的是中央圖書館，可憐那張借書證已停用了多久？在這非常時期， 圖書館重開了仍未敢前往，鬆了一口氣欣賞園中的花花樹樹，一道道美麗的風景靜觀自得。

而耳邊響起的卻是多年前或更長久以前這裏的人聲鼎沸，一支支隊伍集合在此準備出發，那時不能想像偌大的園子裏不知何時已聚滿了人，無論是個體戶或團體戶，心懷着同一個願望、同一個訴求走向同一個目的地，為了明天會更好、為了熱愛的香港自動自發加入，也更想念維園的燭光，在陽光下、微雨中、大雨中或日頭炎炎下人們揮汗如雨，那是不知是汗是雨水還是淚的年代。這裏還是張敏儀時代的港台「城市論壇」的發源地，文化樹下的豐碩果纍纍令人血脈賁張的「鏗鏘集、 獅子山下」， 一個公營大電波能開創出那個時代無與倫比的境界與水準是香港人的驕傲與集體回憶；更是那個時代香港政府有遠見的大氣包容，比諸今時今日的港台外行領導內行的笑話怎不叫人唏噓？

在茶座上這一歇息， 只令思潮起伏澎湃已無力起身，似乎找不到回家的路。