沒讀過書，都讀過漫畫看過電影，凡事太盡，緣分勢必早盡。

選舉制度本來完善了，港人對民主選舉死心麻木冷感了，港官患上沒事找事做強迫症，證明尚有存在價值，硬要由完善變圓滿，無端端堅決嚴打白票，幹了這一票，煽動市民反彈，結果若丟了北京面子，港官就犯了尋釁滋事罪。

為防堵「反對病毒」入局，機制設計到天衣無縫，細節已無關痛癢，除了滅罪防火委員這一節別具創意，痛罵一下荒謬，要是再計較有什麼界別慘遭稀釋，等於比較荒謬與荒唐有何分別，不如舉行告別式哀悼好過。

這一節國民教育，再次教會市民，本來可以考第二，勉強要考第一，緊張焦慮之下變尾二，九十九分因為貪剩下那一分，最後只拿六十四分，終於明白飛機艙內杯子的水為什麼不會添滿。

當然港官更需要進再教育營，國情之外，要惡補民情。不懂民意沒關係，在忠誠的廚房裏表忠太久，如活在火星的廢物，不知人間何世，就事關重大。

還沈溺於煽惑，即不解人心；人心有那麼容易煽惑，教師就不必受再教育之苦。分眾時代沒大台，意見無所謂領袖，人人當網紅，網紅不內鬥，粉絲不互罵，主角就紅不起來，煽動？與其說網民煽動讓大台流失廣告，不如說大股東要求立法禁止煽動，更煽動大眾仇恨大台，敵人的敵人就是朋友，於是對只得「四點」收視的小台更加關照；可是追捧要付出人生最昂貴的時間，看一次就要付出一寸金，節目若做不好，僅僅憑煽情，一下子就動不起來。

容不下幽默感的環境，官員更不懂黑色幽默，既然你把黑說成白，大眾也學懂把「力撐」變「懲罰」，民間深諳曲到圓、曲就是圓的大智慧，圓滿就是殘缺，人人講反話，你如何咬定他們在反你？穿黑衣容易入罪，就穿一身白，不准呼籲投白票，玩變裝扮白衣天使，這是身體語言，你抓一個就煽動一萬個用誠實的身體再變裝穿回黑。

想學人愛國？連國家自遠古以來的國寶《詩經》都不懂，賦比興啊，比喻啊，明喻暗諷啊，聯想暗示啊。上有語言偽術，下有語言藝術，上有惡法，下有對策，你有低級紅，我有高級黑。黑白真正顛倒了，有人呼籲投黑票你又要提告，白忙一場的只有法官。什麼叫「加速師」？莫非官員會以為要開張罰單給超速開車的「師傅」，對了，國家老百姓叫司機做「師傅」的，徒弟好好進再教育營去吧。