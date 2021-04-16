直到如今仍然聲稱武漢肺炎是「污名化的標籤」，簡直食古不化，那隻狡猾的病毒如果有靈有性，得悉一定忍不住偷笑：哎呀，十二個月以來我已經變種變得面目全非，遠遠拋離起跑線了，歐洲有英國變種，南美有巴西變種，亞洲有印度變種，連小小的法國，東北部也有諾曼第變種，早就天下烏鴉一般黑，處處有名齊齊污，咬文嚼字的你們竟在原地踏步，嫌唔嫌囉嗦之外追唔上潮流？何況開講有話飲水思源萬佛歸宗，既然武漢貴為各流各派之母，提起的時候指名道姓很應份啊，就像名校出身的高材生，畢業後在社會不同領域大展鴻圖，人家問起，答「我母校係清華」，難道你認為是污名化？劍橋就劍橋，哈佛就哈佛，毅進就毅進，本身不帶褒貶成份，啱唔啱？就算你沒有讀過蘇珊桑塔的《疾病的隱喻》，總聽過各界精英發出的「勿將病毒政治化」呼籲吧，以地名作疾病代號全球通行，西班牙流感，德國麻疹，越南玫瑰，伊波拉病毒，日本腦炎，非洲豬瘟，還有我們最親切的香港腳，平機會幾時得閒主持過正義，武漢肺炎不過是浩蕩隊伍的新丁，為什麼要特別優待？世衛的命名又不是聖旨，唔跟有乜咁大件事，那個Covid-19在其他地域猶自可，港胞久遭「十九才子」耳濡目染，掉進耳朵鹹濕想像油然而生，那才是污名化哩！

去地名風氣一開，恐怕永無寧日，譬如飲食界的揚州炒飯、星洲炒米、羅宋湯、西多士、博多紅酒、意大利粉、澳門蛋撻、北京填鴨和蘭州手拉麵，全部要破舊立新，俄羅斯輪盤和French Letter這些特定名詞，當然也非改不可。