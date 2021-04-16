今年1月我在〈2021流年預測〉說：「政府以科技產品作幌子，如疫苗或其他技術，強迫市民就範；百姓雖有倔強個性和劫後悟性，但一切枱面上的道理皆已失效，有理說不清⋯⋯2021仍然是『有強權無公理』的一年⋯⋯北水南來，撲滅南火，中央『止暴制亂』大功告成。」

作為業餘神棍，我當然是胡說八道呃稿費，但有些朋友卻信以為真，不停要我卜卦算命。友人K就屢次叫我為蘋果占卦，我都一拖再拖，但這兩天看新聞，即心念一動，於是如K所願起了一卦。什麼新聞呢？

一是鄧炳強不點名批《蘋果》是「外部勢力」的「在港代理」，「將反中思想潛移默化到香港人身上」；二是大公報社論，題為「依法取締《蘋果》 堵塞國安漏洞」。鄧炳強的指控，大公報的社論，反不反駁俱不重要，因為「一切枱面上的道理皆已失效」。他們無非旨在重演「炮打司令部——我的一張大字報」那類戲碼，為「北水滅南火」鳴鑼開道而已。

言歸正傳，我為「2021年蘋果狀況」占卦，得山天大畜，沒有變爻。此卦艮上乾下，代表剛健（乾）遇到阻力（艮），需要休養生息。大畜的意思不是長眠不起，只是要放慢腳步，停下來想一想，養精蓄銳再出發。「大畜」字面可解「厚養」，爻辭關乎畜牧，而畜養動物總離不開馴服。

初爻說：「有厲，利已。」前面有危險，該適可而止。第二三爻說馬匹亂跑，需要調教。第四五爻意象最明顯：四爻是「童牛之牿」，表示小牛的頭要套上橫木，避免牛角傷人；五爻是「豶豕之牙」，表示被閹的豬，牙齒不易傷人。上爻說：「何天之衢，亨。」上承天道，通於神明——完全就是虔誠教徒黎先生的寫照。

爻辭已寫得很淺白，我沒有補充，只想引用黎先生日前寫給蘋果同事的幾句話作結：「現在言論自由是危險的工作，請同事份外小心，不要犯險，自身安全重要⋯⋯香港的情況越來越令人心寒，正是這樣，我們更需要自愛和珍重。時代在我們面前既倒，更是我們昂首站立的時候。請同事們保重。」