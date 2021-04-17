愛丁堡公爵逝世，有香港人憶述：親王一九四五年，太平洋戰爭結束後乘坐驅逐艦HMS Whelp從日本抵港，協助香港重光。當時一群蜑家女工受聘修繕戰艦，與菲臘親王共事數月。一九五九年菲臘親王再訪港時，特別邀請女工重聚。

事隔半世紀，菲臘親王還很長情，記掛着這群無產階級。二〇〇九年蜑家女工的後代李敏婷（經殖民地管治，這位漁民的後代當已登岸上樓，取了一個英文名叫做Miriam呢），還獲邀參觀白金漢宮。

Mariam愉快地憶述：當時年近九十歲的親王仍記得女工的貢獻，慈祥地說：「是的，我打仗的時候已經去過，那時有些很年輕的女工幫忙工作。」

女工們除了補油漆，並負責織纜繩，軍艦就會提供餐飲。女工們與菲臘親王共事幾個月，對這位年輕的軍官印象甚佳，「菲臘親王成日請佢哋食糖呀，喺佢哋印象裏面，呢個係好好人軍官。」

而戰艦離港前，菲臘親王特別記掛這班女工，Mariam說：「當時我啲長輩都有講過，佢臨走時候有特登問佢哋，有啲咩生活上需要。」

這段故事，溫情無限，正能量爆燈，在這個悲情的亂世，如暴雨中一縷回憶的驕陽，簡直是「你好，李煥英」的全球化跨性別跨地域跨種族的時空超越催淚劇。

不過若以白左之馬克思主義論述，此事可供批判的亮點甚多。

第一，當然是香港水上人版的李煥英過度崇洋戀殖，這一點，白左的視野與中國的黃種赤色思想人士相同。

然後輪到女性研究上陣：菲臘親王是西方白人男性霸權的代表，對於七十年前那群前來送水的亞洲艇家妹黃水娣陳帶嬌，以男女性的主僕關係，而皇家戰艦體積宏大，加上那枝主桅杆，高高在上，是男性器官象徵。至於幾艘亞洲水上人的舢舨，好像依偎在白種男性懷抱裏的小鳥，在視覺上，太過蘇絲黃的世界Feel，這種畫面不能接受。

第三，親王向華裔艇妹賞賜糖果，為何安此好心？會不會是MeToo之誘惑前奏？艇妹若有民族尊嚴，就會想起鴉片戰爭，心頭火起而應予拒絕，說：糖果、奶粉、白米加蛇齋餅糭，美國傳教士有得派，我全不缺，親王你臨走問我生活上需要什麼，我需要一個居英權。

By the way，我搞錯了。一九六二年之前，香港殖民地護照與英國本土一樣平等，Mariam的媽咪隨時可以跳上菲臘親王的軍艦一起回英國定居。