也許很多人都想知道菲臘親王臨終前和兒子查理斯深情對話的詳細內容，已經和解了的父與子；將近百歲的老父和已經老去七十有多的王子究竟說什麼？誰人不願聞其詳。

王子與親王這一對父子是外形與內在都完全不相同的兩代男人，對兒子而言，父親是高大的形象，是他永不可能企及的境界；一個風趣幽默深情又忠誠有歷史有故事的男人，和一個在父母的光環籠罩之下仍顯得窩窩囊囊，連長相都豁不出去的兒子，這兩代的差異永遠也說不完，相信也不會因為斯人去後而告一段落。

王子的兩個兒子，一個在強勢又愛出風頭的老婆精打細算下的佈局中未來的一齣戲不知如何再演下去，即使是女皇、皇夫、尊貴的王室忽然引進了一顆掃把星、眾人眼中潑婦級人馬總是瑕能掩瑜，這又能怪誰？只能怪傻仔被耍得團團轉到不能自拔。

查理斯仍然是幸運的，有機會在父親臨終前完成一次畢生難忘的告別。想起自己是在離家之後的十多年逢父親病故，回家奔喪連最後一面也沒見着，而母親則是在我已踏入耳順之年在母親節過後的第二週一個佛誕日睡夢中無疾而終，老人家也是幾生修到的福份，與父母都是來不及告別，更沒有了淚眼相看的深情告白。

對於生命，比較年輕時總以為是天長地久無盡止的漫長之路，後來逐漸知道，或遲或早總有這一天來臨，告不告別不重要，而是怎樣過好每一天，不要留下遺憾；天上人間總會相見。但願真有一天會相逢，有更多未曾說出口的話要訴說，那麼生命中某些遺憾到了那一刻也許可以得到彌補。