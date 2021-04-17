那兒宿舍之中，除了朱旭華先生家裏的滬菜最好吃之外，何莉莉的媽媽燒的淮揚菜也是一流，而且以本傷人，常以最貴的食材取勝，在一般薪金只有四百塊港幣的當年，何媽媽叫她的司機車她到尖沙嘴加連威老道走一趟，就花上一百，當時的人聽到了都嘩的一聲叫出來。

加連威老道的橫街上有數個檔口，賣的都是最高貴的東西，當今還剩下一家賣蔬菜的，其餘已消失。宿舍中有私家車的職員們也喜歡到九龍城街市買菜，當時還沒有市政局的大樓，菜市場開在賈炳達道上的一排鐵皮屋，食材已經應有盡有。

沒有車的，就等到公司的巴士出城去買，邵氏有這種福利，每天都有幾班免費的巴士接送工作人員進出，連住在附近大埔仔村的人，不管是不是邵氏職員，也照乘搭。

不出去的人，就等待星期一三五一輛賣菜車，會停在第一宿舍外的籃球場，所賣的東西不多，但也夠一般人選擇。

小明星們就等這賣菜車，買些簡單的，煮煮即食麵應付三餐，但巧婦型的演員也不少，像一位叫劉慧玲的，是個湖南姑娘，所煮的菜又辣又香，在片廠中如果能分到她燒的辣魚辣菜，就能連吞白飯三大碗，吃個上癮。劉慧玲本人長得十分漂亮，一出現就讓人有驚艷的感覺，尤其是她左側鼻子旁邊那一顆痣，給人一個風騷又多情的印象。她演技頗佳，不時在李翰祥的風月片中演小丫環，或在《倚天屠龍記》中演紀曉芙，都有一流的表現，但可惜星運不佳，雖然在孫仲導演的《廟街皇后》中擔正過，其他片子一直是配角，後來回到台灣歸隱，就沒有再聽過她的消息。

其他住在影城宿舍裏面的人，最大的娛樂，還是在周末出城去看「午夜場」。當年的午夜場等於是一部電影的試金石，午夜場成功的話，片子上映時一定賣座，到了周末，大家都乘免費巴士擠進戲院裏面去。

有車階級的最受歡迎，回程可以搭順風車不必擠進公司免費巴士，也有一些頑皮的明星，像王羽和羅烈，他們到了戲院，還剩下半個多鐘才上映時，就互相鬥快，在那麼短短的幾十分鐘內，飛車回影城，撒一泡尿，再趕出來，戲剛剛上映。

當年從戲院回影城，要經過很多彎曲的道路，天氣不好時一路霧霾很濃，勾起很多台灣背鄉離井到香港小明星們很多感觸，她們有些極有才華，也就自己又編曲又作詞，作出一首極動聽的歌來，歌詞到現在我還記得，詞曰：

清水灣道霧茫茫

鐵窗生活多麽淒涼

夕陽西下更悲傷

手扶鐵柱向外望

清水灣道霧茫茫

本苦離家在外流浪

拋棄兄妹爹和娘

如今一切成空想

影途渺茫不堪想

我們今日如同籠中鳥

我們今日如同網中魚

既不能夠自由飛翔

又不能夠任意飄盪

清水灣道霧茫茫……

這首歌唱得最好的是林珍奇，本名林景琪，台灣宜蘭人，初中畢業後在台北任攝影模特兒，藝名蒂蒂，加入電影公司，主演了《雙龍谷》等片子，七四年被招聘為邵氏基本演員，簽約八年。林珍奇星運頗佳，一開始就擔任主角，主演了孫仲導演的《同居》，當年她青春氣息迫人，樣子又像混血兒，導演要求她演什麼她都欣然答應，接着平步青雲。年輕的她什麼都想試試，常去騎馬。香港的馬會有大批馬匹，老了跑不動時就得人道毀滅。

拍的古裝片中都需要馬匹拍戲，六先生就向馬會說：「那多可惜，讓我們來養。」

馬會樂得聽到，要多少匹就拿多少匹吧，他們說。結果在影城成立了馬廐，是一位退休的騎師訓練牠們，大家都叫他為「馬王」。

經訓練過的馬可以拉着馬車跑，也可以成群結隊地衝向敵人，馬兒很聰明，聽到導演喊Camera就一口氣地往前跑，一聽到導演叫Cut就即刻停下，一步也不肯白費工夫。

只有大明星們才可以向馬王借出馬匹騎騎，當年除了攝影棚之外，還在後山搭了幾條古裝街道當實景，另外在後山的海岸上搭了一條長橋，很多張徹的武俠片像《獨臂刀王》時，都在橋上拍，這座橋後來一直延長到海邊去。

最初，有許多從台灣偷渡來香港的，都從海邊上岸，躲了起來，學習了香港事務再跑出來，給警察抓到了，就可以裝成自己是香港人，後來情勢轉變，台灣人的偷渡，改成內地人偷渡，也用了相同的手法。

狄龍常在戲裏騎馬演大俠，現實生活中他也喜歡，經常一早騎着白馬在後山跑，偷渡者一遇到，好像時空旅行回到古代，跪下來喊大俠救命，狄龍也很仁慈地指點他們怎麼躲避員警的追查。

輪到林珍奇學騎馬，馬兒最初很聽話，但一發狂，就衝到錄音間，一下子停住，把林珍奇整個人摔向牆壁，差點粉身碎骨，但吉人天相，終於醫好。她息影後嫁了一位賣冷凍肉的商人，後來無聊開了一家「扒王之王」的牛扒店，生意滔滔，她先生才搶過來做，她本人就退休了，在香港和台灣兩地生活。