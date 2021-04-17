學弟崔君大難不死，劫後餘生，說出生死事：「大哥，我這病來也匆匆，去也匆匆，發病不自知，只覺氣促，入院檢查後，證實得此病毒者，十萬人中僅一人。」此毒侵軀甚速，自腸到心臟，不到一小時，崔君已陷昏迷狀態。醫生言明難救，囑家屬備棺木。六日後，一覺醒來神思浮，虛弱不堪，迨能言，告妻夢中有一大群人擁簇他上一輛類似太空艙物體，剛欲跨步上車，忽見遠處有穿袈裟泰國和尚，垂首誦經；瞬間，亡母馳車至，硬拉崔君上車。醒來，即見妻立於一旁，一臉焦急。有學弟說：「此非泰國和尚而係越南和尚！」何出此言？原來學弟懇託越南女友代求高僧誦經，此一奇也，更奇的是亡母趕來救駕。其妻道：「這亦不足為奇，你彌留期間，我翹首向天責問汝母為何不保佑你這個唯一兒子？」崔母救子心切，遂駕車趕至救子。

好友退休探長，兩年前，突然昏迷不醒，舁至醫院，左查右檢，不得原因。醫生告其家屬，病人這兩天仍不醒，生命無望。第二日，探長忽甦醒，轉問阿姨何故在此？原來昏迷期間，見牛頭、馬面來押彼去，探長大怒，不從，拔槍指嚇，牛頭、馬面落荒而逃，遂醒。若是其他人等述此事，我必斥之為妄談。學弟、探長多年深交，不能不信焉。

清明時節雨紛紛，思緒茫茫掉了魂。腿不便，祈亡妻姊妹劉小姐代祭白菊。妻發病於一七年九月，至翌年一月，病漸重，聲沙啞，食難下嚥。入東區，病床為14號，14，諧音實死，何其不祥？要求院方轉病床，越數日，得轉，望之，赫然是40，即死實，因悟冥冥中，自有主宰，妻子命，休矣。妻卒於二月十三日，農曆十二月二十八曰小年夜，此曰為伊農曆生日，生死同日，可謂巧合，然猶當不止此，妻之新曆生日為一月二十三日，故去之日為二月十三日，阿拉伯數字排列同為123，此中有何玄機？望馮睎乾君有以教我！倩魂銷盡春月前，燕燕，我難忘於你！